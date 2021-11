Black Friday, nie frajer. Promocje bez kitu, mordo

Black Friday 2021 coraz bliżej, a zaraz po nim będzie Cyber Monday. Promocje zasypują nas z każdej strony. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu, by łatwiej było znaleźć najlepsze oferty. O nowych okazjach w czasie Black Week 2021 będziemy Was informować na bieżąco.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany

Zobacz: Black Friday: nie daj się nabić w butelkę. Pokażę Ci jak

Zobacz: Black Friday: nie daj się oszukać

Filmy po 2 złote w wypożyczalni Play Now

W ramach Black Week do 1 grudnia w wypożyczalni PLAY NOW będzie okazja na obejrzenie wybranych pozycji filmowych za jedyne 2 zł. Fioletowy operator proponuje ponad 20 hitów filmowych, w tym takich pozycji, jak „Operacja Goliat”, „Zaginiony skarb Jessego Jamesa”, „Kosmiczny grzech” czy „Klub Miliarderów”.

Zobacz: Tylko 2 zł za film. Oto Black Week w wypożyczalni PLAY NOW

Televio PREMIUM za złotówkę na pierwszy miesiąc

Na miłośników telewizji, którą można oglądać przez Internet, Televio na Black Friday przygotowało promocję, w ramach której pakiet PREMIUM na pierwszy miesiąc kosztuje tylko 1 zł (normalna cena to 39,90 zł).

Zobacz: Black Friday w Televio to pakiet PREMIUM za 1 zł

Huawei przecenia laptopy i monitor

Finałowa oferta Black Friday w Huawei to dobra okazja dla osób, które szukają wydajnego laptopa do pracy i rozrywki. W ofercie firmy dostępny jest między innymi Huawei MateBook 14 z procesorem Intel Core i5 w cenie 3999 zł lub jeden z modeli Huawei MateBook D 15 – z procesorem Intel Core i5 w cenie 2499 zł lub z procesorem Intel Core i3 za 1999 zł. Promocja obejmuje również laptop Huawei MateBook D 14 z procesorem Intel Core i3 w cenie 1999 zł oraz monitor Huawei MateView GT 27” w cenie 1299 zł. Z oferty można skorzystać do 29 listopada 2021 roku (lub do wyczerpania zapasów) na huawei.pl oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Komputronik czy Neonet.

Zobacz: Laptopy i monitor Huawei w finałowej odsłonie Black Friday

2 x więcej bonusowych GB w T-Mobile na kartę i Heyah na kartę

Osoby korzystające z taryfy GO! w T-Mobile na kartę lub Dniówka w Heyah na kartę mogą skorzystać z promocji w ramach Black Week, która potrwa do 29 listopada tego roku. Wystarczy, że doładują oni swoje konto poprzez aplikację Mój T-Mobile lub Moja Heyah, a bonusowe gigabajty, które za to otrzymają, zostaną podwojone. Zyskać można dodatkowo nawet 100 GB na 100 dni.

Zobacz: Black Week w T-Mobile: 2 x więcej GB w prezencie w ofertach na kartę

Programy Corela taniej nawet o 60%

W firmie Corel tylko do godziny 15:00 26 listopada można kupić programy graficzne w atrakcyjnych promocjach z okazji Black Friday. Na przykład PaintShop Pro 2022 kosztuje 209 zł (obniżka z 299 zł), a w zestawie otrzymamy w prezencie pakiet dodatków o wartości ponad 1400 zł. Z kolei program AfterShot Pro 3 kosztuje 147 zł (obniżka z 295 zł), a w prezencie są dodatki warte ponad 260 zł.

Wszystkie promocje Corela można znaleźć pod tym adresem.

Smartfony i inne produkty Xiaomi w niższych cenach

Black Friday w Xiaomi to niższe ceny kilkudziesięciu produktów, w tym wybranych smartfonów (np. Redmi Note 10 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T i POCO X3 Pro). Z promocji można skorzystać w sklepach stacjonarnych i internetowych marki, a także w dobrych sklepach ze sprzętem elektronicznym. Oferta obowiązuje do 5 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów.

Z kolei do 29 listopada (lub do wyczerpania zapasów) w sklepach stacjonarnych Xiaomi można kupić zestawy urządzeń w obniżonych cenach. Na przykład elektryczną hulajnogę Mi Electric Scooter Pro 2 AMG z odkurzaczem Mi Vacuum Cleaner G10 kupimy za 3599 zł (taniej o 1199 zł).

Zobacz: Xiaomi przedłuża Black Friday do 5 grudnia

Realme GT NEO 2 oraz GT Master Edition w niższych cenach

Na stronie sklep-realme.pl trwają promocje z okazji Black Friday. Tylko 26 listopada można kupic smartfon Realme GT Master Edition 8/256 GB w cenie 1599 zł, czyli niższej o 200 zł. Z kolei najnowszy model Realme GT NEO 2 ma cenę niższą o 300 zł i kupimy go za 1799 zł (8/128 GB) lub 1999 zł (12/256 GB). Z tej oferty można skorzystać do końca listopada, ale warto się pospieszyć – liczba egzemplarzy dostępnych w promocji jest ograniczona.

W Czarny Piątek Realme obniżyło również ceny innych smartfonów, które można kupić taniej na oficjalnym koncie producenta w serwisie Allegro:

Realme C25Y 4/128 GB – 649 zł (taniej o 150 zł),

(taniej o 150 zł), Realme Narzo 30 5G 4/128 GB – 649 zł (taniej o 250 zł), tylko 26 listopada,

(taniej o 250 zł), tylko 26 listopada, Realme Narzo 30A 4/64 GB – 399 zł (taniej o 200 zł), do 29 listopada (godz. 20:00).

Zobacz: Realme GT Neo 2 i GT Master Edition w niższych cenach na Black Friday

Tańsze smartfony i akcesoria w Orange

W Orange ruszył Black Weekend, który potrwa do 29 listopada. Z tej okazji w niższych cenach można kupić smartfony Oppo Reno6 5G (taniej nawet o 1008 zł), Xiaomi Mi 11 Lite 5G (taniej do 384 zł) lub Vivo V21 5G (taniej do 200 zł). Pomarańczowi przecenili również wybrane akcesoria, o 30%.

Zobacz: W Orange ruszył Black Weekend. Taniej kupisz smartfony i akcesoria

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: materiały prasowe, Telepolis, Rami Tarawneh