Czy ChatGPT naprawdę nas ogłupia? Naukowcy zrobili eksperyment

Eksperci ostrzegają — należy zachować ostrożność i czasem hamować swój zbyt wielki entuzjazm dla narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Jak każda nowa technologia, generatywna sztuczna inteligencja może pobudzić społeczeństwo, ale także przynieść konsekwencje, jeśli jej odpowiednio nie powstrzymamy.

Dalsza część tekstu pod wideo

AI nas ogłupia?

Wielu ekspertów debatuje obecnie o etyce sztucznej inteligencji, stronniczości oraz o tym, czy powierzamy nasze mózgi maszynom. A pytanie, które zadają sobie oni najczęściej to:

Skoro coraz częściej zwracamy się ku AI, aby znaleźć odpowiedzi, to jaki wpływ może mieć to poleganie na naszą własną inteligencję?

Najnowsze badanie MIT nad wykorzystaniem ChatGPT do pisania esejów wywołało lawinę sensacyjnych nagłówków w mediach typu: ChatGPT może uszkodzić nam mózg, albo sprawić, że staniemy się głupsi i bardziej leniwi.

W związku z tym naukowcy zlecili 54 studentom z Bostonu napisanie eseju. Pierwsza grupa korzystała z ChatGPT, druga z Google (bez pomocy sztucznej inteligencji), trzecia natomiast używała jedynie własnego mózgu. Podczas pisania aktywność ich mózgów była mierzona za pomocą elektrod.

Po trzech sesjach grupa korzystająca wyłącznie z mózgu wykazała najwyższy poziom łączności, a użytkownicy ChatGPT — najniższy. Okazało się, że osoby korzystające ze sztucznej inteligencji poruszały się jakby na autopilocie, a pozostałe musiały intensywniej myśleć, aby umieścić odpowiednie słowa na stronie.

W czwartej rundzie naukowcy odwrócili role — grupa korzystająca z mózgu mogła używać ChatGPT i odwrotnie. Okazało się, że pierwsza grupa bardzo szybko poprawiła swoje eseje.