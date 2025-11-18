Netflix powraca z najbardziej wyczekiwanym kryminałem 2025

"Na Noże 3" - najlepsza część serii?

Nowa odsłona serii "Na noże", czyli film "Żywy czy martwy" zadebiutowała podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Toronto, zbierając rewelacyjne recenzje. O tym, czy to prawda przekonamy się już wkrótce, bowiem film na Netflixa trafi już 12 grudnia. Platforma streamingowa zaprezentowała najnowszy zwiastun, który rozbudza apetyty miłośników kryminałów. Fani już nie muszą mieć wątpliwości - może to być jeden z najlepszych kryminałów 2025 roku, a jednocześnie świetna rozrywka na zimowy wieczór.

Dalsza część tekstu pod wideo

Miłośnicy Benoita Blanca (w tej roli Daniel Craig) mają powody do radości. Ze zwiastuna nie dowiemy się zbyt wiele, ale wiadomo już, że tym razem bohater będzie musiał się zmierzyć z nową zagadką. Co ciekawe, będzie ona najbardziej niebezpieczną sprawą w jego karierze.

Ale nazwisko Daniela Craiga to nie jedyne, które przyciąga przed ekran. Reżyser Rian Johnson zgromadził na planie filmowym niezłą plejadę gwiazd kina. Obok słynnego agenta 007, zobaczymy w filmie także Josh'a O'Connor'a, Andrew Scott'a, Cailee Spaeny, Glen Close, Milę Kunis, Josh'a Brolin'a oraz Jeremy'ego Renner'a.