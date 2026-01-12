Sprzęt

Gamingowe słuchawki za 2,99 zł. Haczyk jest jednak potężny

E5 Axiom (RE01742) to gamingowe słuchawki, które możecie zdobyć, wydając zaledwie 2,99 zł. Warunek jest jeden, za to dość konkretny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Gamingowe słuchawki za 2,99 zł. Haczyk jest jednak potężny

To przypadek dla prawdziwych łowców okazji z dość konkretnych lokalizacji. Otóż w grę wchodzą jedynie sklepy Euro zlokalizowane w Tarnowie Podgórnym, a dokładniej Centrum Handlowe przy Auchanie, oraz Sosnowiec i okolice, które mogą kupić słuchawki w Plejadzie. Czy to oznacza, że mieszkańcy innych rejonów kraju nie mogą skorzystać z promocji? Teoretycznie mogą, jednak jazda autem z drugiego końca kraju, aby kupić słuchawki, za 2,99 zł może nie być najlepszym pomysłem, biorąc pod uwagę, że kosztowały one wcześniej 29,99 zł. 

Dalsza część tekstu pod wideo
E5 Axiom (RE01742) 2,99 zł, to jak za darmo

E5 Axiom (RE01742)

Same słuchawki są dość starego typu. Nie mamy tu combo Jack, a dwie wtyczki: osobna do dźwięku i osobna do mikrofonu. Ich 36 mm przetworniki oferują dość szeroki zakres dźwięków 8 Hz - 22 kHz, kiedy standardem jest 20 Hz - 20 kHz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne HiFiMAN HE-1000 V2 Srebrno-brązowy
Słuchawki nauszne HiFiMAN HE-1000 V2 Srebrno-brązowy
-300.98 zł
4627.31 zł - najniższa cena
Kup teraz 4326.33 zł
Słuchawki powietrzne UGREEN HiTune S3 WS209 Biały
Słuchawki powietrzne UGREEN HiTune S3 WS209 Biały
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Słuchawki powietrzne QCY T30 Crossky GTR2 Niebieski
Słuchawki powietrzne QCY T30 Crossky GTR2 Niebieski
0 zł
192.76 zł - najniższa cena
Kup teraz 192.76 zł
Advertisement
E5 Axiom (RE01742) 2,99 zł, to jak za darmo

Całość wykonana jest z tworzywa, w tym nauszniki z ekologicznej skóry. Jeśli mieszkacie w okolicy, to jest to naprawdę świetna okazja. Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
gaming słuchawki E5 Axiom (RE01742)
Zródła zdjęć: Axiom