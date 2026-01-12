Gamingowe słuchawki za 2,99 zł. Haczyk jest jednak potężny

To przypadek dla prawdziwych łowców okazji z dość konkretnych lokalizacji. Otóż w grę wchodzą jedynie sklepy Euro zlokalizowane w Tarnowie Podgórnym, a dokładniej Centrum Handlowe przy Auchanie, oraz Sosnowiec i okolice, które mogą kupić słuchawki w Plejadzie. Czy to oznacza, że mieszkańcy innych rejonów kraju nie mogą skorzystać z promocji? Teoretycznie mogą, jednak jazda autem z drugiego końca kraju, aby kupić słuchawki, za 2,99 zł może nie być najlepszym pomysłem, biorąc pod uwagę, że kosztowały one wcześniej 29,99 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

E5 Axiom (RE01742)

Same słuchawki są dość starego typu. Nie mamy tu combo Jack, a dwie wtyczki: osobna do dźwięku i osobna do mikrofonu. Ich 36 mm przetworniki oferują dość szeroki zakres dźwięków 8 Hz - 22 kHz, kiedy standardem jest 20 Hz - 20 kHz.