Gamingowe słuchawki za 2,99 zł. Haczyk jest jednak potężny
E5 Axiom (RE01742) to gamingowe słuchawki, które możecie zdobyć, wydając zaledwie 2,99 zł. Warunek jest jeden, za to dość konkretny.
To przypadek dla prawdziwych łowców okazji z dość konkretnych lokalizacji. Otóż w grę wchodzą jedynie sklepy Euro zlokalizowane w Tarnowie Podgórnym, a dokładniej Centrum Handlowe przy Auchanie, oraz Sosnowiec i okolice, które mogą kupić słuchawki w Plejadzie. Czy to oznacza, że mieszkańcy innych rejonów kraju nie mogą skorzystać z promocji? Teoretycznie mogą, jednak jazda autem z drugiego końca kraju, aby kupić słuchawki, za 2,99 zł może nie być najlepszym pomysłem, biorąc pod uwagę, że kosztowały one wcześniej 29,99 zł.
E5 Axiom (RE01742)
Same słuchawki są dość starego typu. Nie mamy tu combo Jack, a dwie wtyczki: osobna do dźwięku i osobna do mikrofonu. Ich 36 mm przetworniki oferują dość szeroki zakres dźwięków 8 Hz - 22 kHz, kiedy standardem jest 20 Hz - 20 kHz.
Całość wykonana jest z tworzywa, w tym nauszniki z ekologicznej skóry. Jeśli mieszkacie w okolicy, to jest to naprawdę świetna okazja. Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.