Chiny mają duże ambicje. Poznaliśmy nowy plan pięcioletni

Projekt 15. planu pięcioletniego pokazuje, że Pekin zamierza w najbliższych latach jeszcze mocniej skupić się na technologicznej samowystarczalności.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:26
Chiny opublikowały projekt nowego planu pięcioletniego, który wyznaczy kierunek rozwoju kraju w latach 2026-2030. Dokument ma zostać formalnie zatwierdzony podczas najbliższej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych zaplanowanej na 5-12 marca 2026 roku. Projekt jasno pokazuje, w jaki sposób Pekin zamierza reagować na rosnącą rywalizację technologiczną ze Stanami Zjednoczonymi.

Minerały ziem rzadkich nadal będą kluczową kartą przetargową

W dokumencie podkreślono, że globalny układ sił ulega głębokim zmianom. Według władz Państwa Środka konflikty geopolityczne stają się coraz częstsze, problemy związane z międzynarodowym zarządzaniem narastają, a kwestie bezpieczeństwa zyskują na znaczeniu. W związku z tym Chiny chcą wzmocnić swoją odporność gospodarczą i technologiczną.

Jednym z kluczowych elementów planu jest zwiększenie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Pekin zamierza stworzyć bardziej rozbudowany system reagowania na potencjalne zakłócenia oraz wykorzystać swoje przewagi w produkcji metali ziem rzadkich. Surowce te są niezbędne w wielu zaawansowanych technologiach, w tym w produkcji półprzewodników.

To szczególnie istotne w kontekście tego, że Waszyngton blokuje sprzedaż do Chin najnowszych technologii, takich jak zaawansowane układy AI od NVIDII czy maszyny litograficzne produkowane przez ASML. Jednocześnie Pekin wprowadził własne ograniczenia dotyczące eksportu pierwiastków ziem rzadkich, wymagając specjalnych licencji.

Przyszłością mają być roboty humanoidalne oparte na AI

Nowy plan zakłada także znaczące zwiększenie inwestycji w badania i rozwój. Władze chcą, aby wydatki na krajowe innowacje rosły o co najmniej 7% rocznie. Choć cel ten może wydawać się ambitny, w rzeczywistości jest kontynuacją założeń poprzedniego planu pięcioletniego, który według rządu przyniósł już widoczne efekty.

Dokument wskazuje również na potrzebę podjęcia nadzwyczajnych działań w strategicznych sektorach gospodarki. Wśród nich znalazły się m.in. półprzewodniki oraz zaawansowane maszyny przemysłowe. Pekin chce także mocno postawić na rozwój robotów humanoidalnych opartych na sztucznej inteligencji, kładąc nacisk na integrację zaawansowanego oprogramowania z systemami sterowania robotów.

Istotnym elementem ma być również rozwój edukacji. W planie pojawia się zapowiedź stworzenia setek szkół i instytucji zawodowych, które będą przygotowywać pracowników do pracy w strategicznych sektorach, takich jak sztuczna inteligencja czy zaawansowane technologie przemysłowe.

Image
telepolis
AI chiny sztuczna inteligencja produkcja układów półprzewodnikowych produkcja układów scalonych minerały ziem rzadkich
Źródła zdjęć: Shutterstock, ASML, Tesla
Źródła tekstu: Nikkei Asia, Oprac. własne