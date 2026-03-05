Wyczekiwany serial dostępny na Prime Video. 8 dynamicznych odcinków

"Młody Sherlock" - dla młodzieży czy dorosłych?

Skoro mowa o młodym Sherlocku, to nie dziwne, że film momentami przypomina produkcję typu Kroniki Młodego Indiany Jonesa. Moim zdaniem spodoba się zarówno dorosłym, jak i młodzieży. Serial wywraca sztywną wiktoriańską Anglię do góry nogami, nasycając ją jednocześnie nowoczesną energią i dynamicznymi scenami ucieczek oraz walk. Ale trzeba oddać też i jedno - serial oferuje widzom intrygującą zagadkę, której osią są wyjątkowe postacie i niezwykłe okoliczności. Nikt przed seansem nie spodziewał się, że życie 19-letniego Sherlocka (Hero Fiennes Tiffin) może być aż tak barwne. Nie można także przemilczeć faktu, że w serialu zobaczymy także Colin'a Firth'a, który wcielił się w postać Sir Bucephalusa Hodge'a. A naprawdę imponujący pokaz walki zafunduje nam, i to nie raz, księżniczka Gulun Shou'an (Zine Tseng).

Sherlock wcale nie taki święty

Bohatera poznajemy, jak brat wyciąga go z więzienia, gdzie trafił, jak to sam mówi "przez książkę". Okazuje się, że Sherlock już w wieku 19 lat słynie z mistrzowskiego opanowania kradzieży kieszonkowej i nie umie trzymać się z daleka od kłopotów. Brat jako "pokutę" daje mu pracę lokaja na uczeli, gdzie kłopoty znajdują go same. Zaprzyjaźnia się ze stypendystą Jamesem Moriarty i obaj wkrótce zostają oskarżeni o morderstwo. Zaczyna się wyścig z czasem, bowiem młodzieńcy muszą nieźle się nagłowić, aby oczyścić się z zarzutów.

"Młody Sherlock",tak jak się można było spodziewać, zbiera same entuzjastyczne recenzje. Nic dziwnego, to wciągająca opowieść o początkach lubianego bohatera. Tym razem udało się go ukazać jako zwinnego i odważnego, na tyle, że odnalazłby się także i we współczesnym świecie.