Wyczekiwany serial dostępny na Prime Video. 8 dynamicznych odcinków
"Młody Sherlock" Guya Ritchiego to ciekawa pozycja dla wszystkich fanów perypetii słynnego detektywa Sherlocka Holmesa. Zainspirowany powieściami Andrew Lane'a serial, właśnie miał premierę na Prime Video. Matthew Parkhil umiejętnie miksuje uwielbianą postać, oddając nie tylko wszystkie jej cechy, ale także wywracając do góry nogami zasady wiktoriańskiej Anglii.
"Młody Sherlock" - dla młodzieży czy dorosłych?
Skoro mowa o młodym Sherlocku, to nie dziwne, że film momentami przypomina produkcję typu Kroniki Młodego Indiany Jonesa. Moim zdaniem spodoba się zarówno dorosłym, jak i młodzieży. Serial wywraca sztywną wiktoriańską Anglię do góry nogami, nasycając ją jednocześnie nowoczesną energią i dynamicznymi scenami ucieczek oraz walk. Ale trzeba oddać też i jedno - serial oferuje widzom intrygującą zagadkę, której osią są wyjątkowe postacie i niezwykłe okoliczności. Nikt przed seansem nie spodziewał się, że życie 19-letniego Sherlocka (Hero Fiennes Tiffin) może być aż tak barwne. Nie można także przemilczeć faktu, że w serialu zobaczymy także Colin'a Firth'a, który wcielił się w postać Sir Bucephalusa Hodge'a. A naprawdę imponujący pokaz walki zafunduje nam, i to nie raz, księżniczka Gulun Shou'an (Zine Tseng).
Sherlock wcale nie taki święty
Bohatera poznajemy, jak brat wyciąga go z więzienia, gdzie trafił, jak to sam mówi "przez książkę". Okazuje się, że Sherlock już w wieku 19 lat słynie z mistrzowskiego opanowania kradzieży kieszonkowej i nie umie trzymać się z daleka od kłopotów. Brat jako "pokutę" daje mu pracę lokaja na uczeli, gdzie kłopoty znajdują go same. Zaprzyjaźnia się ze stypendystą Jamesem Moriarty i obaj wkrótce zostają oskarżeni o morderstwo. Zaczyna się wyścig z czasem, bowiem młodzieńcy muszą nieźle się nagłowić, aby oczyścić się z zarzutów.
"Młody Sherlock",tak jak się można było spodziewać, zbiera same entuzjastyczne recenzje. Nic dziwnego, to wciągająca opowieść o początkach lubianego bohatera. Tym razem udało się go ukazać jako zwinnego i odważnego, na tyle, że odnalazłby się także i we współczesnym świecie.
8 odcinków "Młodego Sherlocka" możemy zobaczyć na Prime Video od 4 marca 2026.