Telewizja i VoD

Najnowszy serial Guya Ritchiego może pozamiatać. Oto zwiastun

Młody Sherlock Holmes wkrótce pojawi się na platformie Prime Video. Jest już i zwiastun i data premiery najnowszego serialu Guya Ritchiego. Jeśli polubiliście się z serialem "Dżentelmeni", całkiem prawdopodobne, że i ten skradnie wasze serca.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Najnowszy serial Guya Ritchiego może pozamiatać. Oto zwiastun

Już na początku 2026 (dokładnie 4 marca) poznamy młodego Sherlocka Holmesa. Wszystko za sprawą najnowszego serialu Prime Video. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Platforma zaprezentowała właśnie zapowiedź długo wyczekiwanego hitu "Young Sherlock". W tej wersji, w rolę legendarnego detektywa, wciela się Hero Fiennes Tiffin. Projekt, prosto spod ręki słynącego z gangsterskich produkcji z wartką akcją oraz specyficznego brytyjskiego humoru, Guya Ritchiego, opowie nam o losach detektywa w czasach jego młodości. A wszystko to w niebanalnej i nasączonej akcją, historii. Kryminalnej rzecz jasna. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 65PUS9060 65" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 65PUS9060 65" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-300.99 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Telewizor SAMSUNG QE43Q8FA 43" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE43Q8FA 43" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telewizor PHILIPS 43PUS8510 43" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 43PUS8510 43" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Advertisement

Bardzo długi seans, czyli "zarwanie nocy" gwarantowane 

W dniu premiery na Prime Video, będziemy mogli obejrzeć za jednym posiedzeniem wszystkie 8 odcinków. Zatem warto się przygotować na całkiem wciągający seans, ale też lekko wybuchowy seans. Wyruszymy w świat młodości bohatera stworzonego przez sir Arthura Conana Doyle'a. Ciekawe jest to, że według oficjalnej recenzji, Sherlock za młodu był bezwstydnym młodym mężczyzną "bezpośrednim i nieokiełznanym". I właśnie ta dynamiczna postać zostanie wplątana w sprawę morderstwa, która zagraża jego życiu i przyszłej karierze. 

"Mam trzymać się z dala od problemów?"

Serial toczy się w XIX wiecznym Oksfordzie, a konkretnie w latach 70. Liczne podróże dorastającego Holmesa staną się pretekstem do pokazania młodzieńczych wybryków anarchistycznego nastolatka, który w przyszłości stanie się nieodłącznym symbolem Baker Street.

Premiera serialu "Młody Sherlock" została zaplanowana na 4 marca 2026 roku. 

Image
telepolis
Sherlock Holmes Seriale kryminalne Amazon Prime Video nowy serial serial kryminalny Prime Video
Zródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video