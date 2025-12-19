Najnowszy serial Guya Ritchiego może pozamiatać. Oto zwiastun

Już na początku 2026 (dokładnie 4 marca) poznamy młodego Sherlocka Holmesa. Wszystko za sprawą najnowszego serialu Prime Video.

Platforma zaprezentowała właśnie zapowiedź długo wyczekiwanego hitu "Young Sherlock". W tej wersji, w rolę legendarnego detektywa, wciela się Hero Fiennes Tiffin. Projekt, prosto spod ręki słynącego z gangsterskich produkcji z wartką akcją oraz specyficznego brytyjskiego humoru, Guya Ritchiego, opowie nam o losach detektywa w czasach jego młodości. A wszystko to w niebanalnej i nasączonej akcją, historii. Kryminalnej rzecz jasna.

Bardzo długi seans, czyli "zarwanie nocy" gwarantowane

W dniu premiery na Prime Video, będziemy mogli obejrzeć za jednym posiedzeniem wszystkie 8 odcinków. Zatem warto się przygotować na całkiem wciągający seans, ale też lekko wybuchowy seans. Wyruszymy w świat młodości bohatera stworzonego przez sir Arthura Conana Doyle'a. Ciekawe jest to, że według oficjalnej recenzji, Sherlock za młodu był bezwstydnym młodym mężczyzną "bezpośrednim i nieokiełznanym". I właśnie ta dynamiczna postać zostanie wplątana w sprawę morderstwa, która zagraża jego życiu i przyszłej karierze.

"Mam trzymać się z dala od problemów?"

Serial toczy się w XIX wiecznym Oksfordzie, a konkretnie w latach 70. Liczne podróże dorastającego Holmesa staną się pretekstem do pokazania młodzieńczych wybryków anarchistycznego nastolatka, który w przyszłości stanie się nieodłącznym symbolem Baker Street.