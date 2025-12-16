Ten serial szpiegowski przykuje cię do ekranu na dobre 8 godzin
Platforma SkyShowtimes ma nie lada gratkę dla miłośników seriali szpiegowskich. Właśnie zaprezentowała zwiastun, osadzonej w realiach zimnej wojny, produkcji pt. "PONIES".
Znane i lubiane twarze w zwiastunie "PONIES"
Na zwiastunie, już od pierwszego kadru, uwagę widzów przykuwają dwie sympatyczne aktorki. Znana z "Gry o tron", Emilia Clarke oraz występująca w "Białym Lotosie" Haley Lu Richardson. Akcja serialu przenosi nas do Moskwy w latach 70., a konkretnie do roku 1977. Dwie kobiety, zwane "PONIES" (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują anonimowo w ambasadzie amerykańskiej. Są nieobeznane z językiem wywiadu i świat polityki jest im obcy. Ale do czasu - kiedy ich mężowie w tajemniczych okolicznościach zginęli w katastrofie samolotu w ZSRR, postanawiają nie być bierne, ale natychmiast przystąpić do działania. Zostają agentkami CIA.
Agentki do zadań specjalnych
Bea (Emilia Clarke) to wykształcona, znająca biegle język rosyjski, córka radzieckich imigrantów, Twila (Haley Lu Richardson) jest z kolei nieustraszoną dziewczyną z małego miasteczka, która nie boi się mówić, tego co myśli. Obie panie razem pracują nad rozwiązaniem zagadki pewnego spisku oraz robią wszystko, aby zbadać przyczynę śmierci swoich małżonków.
Premiera "PONIES" została zaplanowana na styczeń 2026 roku. Pierwsze dwa odcinki będą miały premierę 30 stycznia, wyłącznie w SkyShowtime. Na serial składa się osiem odcinków. Każdy z odcinków trwa ok. godziny.