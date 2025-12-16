Ten serial szpiegowski przykuje cię do ekranu na dobre 8 godzin

Znane i lubiane twarze w zwiastunie "PONIES"

Na zwiastunie, już od pierwszego kadru, uwagę widzów przykuwają dwie sympatyczne aktorki. Znana z "Gry o tron", Emilia Clarke oraz występująca w "Białym Lotosie" Haley Lu Richardson. Akcja serialu przenosi nas do Moskwy w latach 70., a konkretnie do roku 1977. Dwie kobiety, zwane "PONIES" (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują anonimowo w ambasadzie amerykańskiej. Są nieobeznane z językiem wywiadu i świat polityki jest im obcy. Ale do czasu - kiedy ich mężowie w tajemniczych okolicznościach zginęli w katastrofie samolotu w ZSRR, postanawiają nie być bierne, ale natychmiast przystąpić do działania. Zostają agentkami CIA.