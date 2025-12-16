Telewizja i VoD

Ten serial szpiegowski przykuje cię do ekranu na dobre 8 godzin

Platforma SkyShowtimes ma nie lada gratkę dla miłośników seriali szpiegowskich. Właśnie zaprezentowała zwiastun, osadzonej w realiach zimnej wojny, produkcji pt. "PONIES".

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten serial szpiegowski przykuje cię do ekranu na dobre 8 godzin

Znane i lubiane twarze w zwiastunie "PONIES"

Na zwiastunie, już od pierwszego kadru, uwagę widzów przykuwają dwie sympatyczne aktorki. Znana z "Gry o tron", Emilia Clarke oraz występująca w "Białym Lotosie" Haley Lu Richardson. Akcja serialu przenosi nas do Moskwy w latach 70., a konkretnie do roku 1977. Dwie kobiety, zwane "PONIES" (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują anonimowo w ambasadzie amerykańskiej. Są nieobeznane z językiem wywiadu i świat polityki jest im obcy. Ale do czasu - kiedy ich mężowie w tajemniczych okolicznościach zginęli w katastrofie samolotu w ZSRR, postanawiają nie być bierne, ale natychmiast przystąpić do działania. Zostają agentkami CIA.

Dalsza część tekstu pod wideo

Agentki do zadań specjalnych

Bea (Emilia Clarke) to wykształcona, znająca biegle język rosyjski, córka radzieckich imigrantów, Twila (Haley Lu Richardson) jest z kolei nieustraszoną dziewczyną z małego miasteczka, która nie boi się mówić, tego co myśli. Obie panie razem pracują nad rozwiązaniem zagadki pewnego spisku oraz robią wszystko, aby zbadać przyczynę śmierci swoich małżonków.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 50E8Q 50" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 50E8Q 50" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Telewizor HISENSE 32A4Q 32” LED
Telewizor HISENSE 32A4Q 32” LED
-50 zł
749 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Telewizor HISENSE 100U7Q 100" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 100U7Q 100" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
10999 zł - najniższa cena
Kup teraz 10999 zł
Advertisement

Premiera "PONIES" została zaplanowana na styczeń 2026 roku. Pierwsze dwa odcinki będą miały premierę 30 stycznia, wyłącznie w SkyShowtime. Na serial składa się osiem odcinków. Każdy z odcinków trwa ok. godziny. 

Image
telepolis
nowy serial w SkyShowtime szpiegowanie seriale szpiegowskie
Zródła zdjęć: SkyShowtime
Źródła tekstu: Skyshowtime