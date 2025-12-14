Teufel BOOMSTER 4 – test. Brzmi lepiej niż twoje domowe stereo

Teufel BOOMSTER 4 to najnowsze wcielenie serii głośników, dostępnych na rynku już od dekady. Czwórka zadebiutowała w październiku 2025 r. i patrząc na dotychczasową rozwój tej linii, będzie prawdopodobnie dostępna w ofercie producenta przez kolejne 2-3 lata. Nowa edycja wprowadza kilka znaczących usprawnień, choć ogólny charakter urządzenia nie zmienił się od wariantu z 2021 r.

BOOMSTER 4 to głośnik Bluetooth, który z jednej strony ma cechy typowego przenośnego grajka, którego można zabrać na weekendowy wyjazd czy dłuższe wakacje, a z drugiej – ma tak klasyczny i stonowany wygląd, że może stanowić uzupełnienie domowego zestawu audio. Jakiś czas temu szukałem głośnika Bluetooth, który mógłbym zabierać na wyjazdy do domku na wsi, ale między takimi wypadami stałby sobie w domu na szafeczce w sypialni i pogrywał mi do snu albo na powitanie dnia. Teufel BOOMSTER 4 to sprzęt, który idealnie spełnia takie założenia. Wygląda tak bardzo niepozornie, że powinien wpasować się w każde wnętrze, w przeciwieństwie do tak teraz popularnych grających beczułek z oświetleniem LED. Choć ta stylistyka nie od razu zachwyca, z czasem coraz bardziej się ją ceni.

Ile kosztuje Teufel BOOMSTER 4? W ofercie na start głośnik dostępny był w sklepie internetowym Teufelza 1299 zł. Standardowa cena ma wynosić 1549 zł, jednak w połowie grudnia głośnik wciąż jest dostępny za niższą cenę, co więcej producent kusi dodatkowym rabatem w wysokości 200 zł. Można więc zaoszczędzić, ale dostawa z magazynu w Niemczech kosztuje... 64 zł, czyli finalnie będzie to 1163 zł. Inna opcja to zakup na Allegro za 1363 zł z darmową dostawą. Ceny są różne, trzeba polować na te najniższe, bo – nie zdradzę wielkiej tajemnicy – zdecydowanie warto.

Teufel BOOMSTER 4: najważniejsze cechy

System dźwięku 2.1 o mocy 42 W RMS

Trójdrożna konstrukcja z subwooferem 110 mm, dwoma głośnikami wysokotonowymi 20 mm i dwoma średniotonowymi 65 mm​

Pasmo przenoszenia 44-20000 Hz

Technologia Dynamore – rozszerzenie sceny stereo i efekt przestrzennego dźwięku​

Bluetooth 5.0 z aptX HD i AAC

Radio DAB+ i FM-RDS z wysuwną anteną teleskopową

Czas pracy do 23 godzin na baterii 7500 mAh

Szybkie ładowanie 45W przez USB-C

Wodoszczelność IPX5

Trzy kolory: Night Black, Moon Grey, Mint Green

Klasyka w nowych kolorach

Klasyczną, czarną wersję kolorystyczną Night Black producent w tej generacji uzupełnił nowymi wariantami – jasnoszarym Moon Grey oraz miętowym Mint Green. Obydwa idealnie odnalazłyby się w sypialni, kuchni czy salonie. Do mnie jednak trafił wariant czarny.

Z drugiej strony BOOMSTER 4 będzie dobrym towarzyszem podróży, choć ze względu na spore wymiary i masę (3,75 kg), nie jest to głośnik „plecakowy”, tylko bardziej „samochodowy”. Choć nie ma paska do noszenia na ramieniu, to transport ułatwia solidna rączka. Obudowa głośnika jest odporna na lekkie zachlapanie zgodnie z normą IPX5, więc nie jest to typowy sprzęt terenowy, ale gdy nas złapie deszcz podczas imprezy w ogrodzie, głośnikowi nic się nie stanie.

Teufel BOOMSTER 4 zewnętrznie niczym nie zaskakuje. Skrzynkowy kształt ożywia tylko wspomniana rączka oraz niewielkie logo Teufel w dolnej części przedniego panelu. Przyciski sterowania umieszczone są na górnym panelu, niektóre w lekkich wgłębieniach, a wszystkie zatopione są w gumie. Z jednej strony stanowi to zabezpieczenie przed wodą i zabrudzeniami, bo wystarczy panel tylko przetrzeć, ale z drugiej przyciski są słabo wyczuwalne i raczej nie ma szans, by obsługiwać głośnik całkiem bez patrzenia, tylko na pamięć. Samo włączenie urządzenia stanowi pewne wyzwanie – trzeba przytrzymać przycisk zasilania, ale nie ma żadnej informacji zwrotnej, dopóki głośnik nie wyda sygnału dźwiękowisko, bo nie czuje się tego. Na szczęście z pomocą przychodzi niewielki, ale bardzo praktyczny pilot, dzięki czemu głośnikiem można sterować zdalnie.

Szkoda, że BOOMSTER-em 4 nie można sterować przez aplikację. Nie zabrakło tego we w prostszym funkcjonalnie modelu Rockster Cross 2, więc tu by się jeszcze bardziej przydało.

Z wartych odnotowania szczegółów obudowy – z tyłu znajdują się dwie dodatkowe, wąskie kratki wylotów, składana antena i przykryta solidną zaślepką wnęka, kryjąca port USB-C do ładowania oraz wejście AUX, pozwalające podłączyć dodatkowy źródło dźwięku.

Dopiero po włączeniu widać kolejne detale – czerwone podświetlenie pod kratką głośników, które pokazuje podstawowe informacje o pracy urządzenia, np. tryby BT, AUX, DAM czy FM, a także głośność podczas zmieniania. Rozwiązanie proste, ale w sumie praktyczne i ciekawe dla oka. Po włączeniu na panelu sterowania widoczne są także małe diody wskazujące na stan pracy głośnika.

Co tam siedzi w środku?

Teufel BOOMSTER 4 wygląda niepozornie, ale w środku tej skrzyneczki kryje się rozbudowany układ audio stereo 2.1 ze znaną z innych modeli producenta technologią Dynamore. Na konstrukcję składa się trójdrożny układ głośników. Centralnie umieszczony jest zintegrowany subwoofer 110 mm, któremu pomagają dwie pasywne membrany basowe na bokach obudowy. Konfigurację tworzą też dwa głośniki średniotonowe 65 mm, a w górnych rogach ulokowane są dwa wysokotonowe 20 mm. Całość napędza wzmacniacz klasy D, dający moc wyjściową 42 W, a pasmo przenoszenia zestawu mieści się w zakresie 44-20000 Hz. To bogate i dość nietypowe połączenia, jak na głośnik Bluetooth, ale też BOOMSTER 4 nie jest typowym urządzeniem tego typu.

Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.0. Szkoda, że nie nowszy standard, ale w sumie niewiele to zmienia. Otrzymujemy obsługę kodeków AAC oraz aptX HD – wcześniejszy model zapewniał tylko podstawowy aptX. Można więc podłączyć źródła dźwięku o wysokiej jakości – z telefonów Apple przez AAC, a z Androidów – aptX HD. Choć kodeki w głośnikach Bluetooth nie mają chyba aż tak wielkiego znaczenia, taki zestaw powinien zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających słuchaczy.

BOOMSTER 4 wspiera też funkcję Multipoint, czyli równoczesne połączenie dwóch smartfonów. Co więcej, dzięki funkcji Party Link Stereo można bezprzewodowo połączyć dwa urządzenia BOOMSTER 4 jako zestaw stereo, uzyskując jeszcze potężniejsze efekty brzmieniowe.

Poza standardową funkcją łączności Teufel BOOMSTER 4 ma jeszcze coś, czego próżno szukać w popularnych na rynku głośnikach Bluetooth – odbiorniki radiowe DAB+ i RDS. Do ich obsługi, czyli wybierania stacji, służy sześć przycisków na pilocie.

Jak to gra?

Gdy pierwszy raz włączyłem BOOMSTER-a 4, aż podskoczyłem z wrażenia, że ten przenośny głośnik gra lepiej niż mój stacjonarny zestaw Yamahy. Wkrótce jednak zszedłem na ziemię i już nie byłem aż tak pewien tej przewagi, ale jedno nie budzi wątpliwości – brzmienie jest fantastyczne i niewątpliwie jest to jeden z najlepszych pod względem dźwiękowym, głośników na rynku.

Teufel BOOMSTER 4 gra w sposób bardzo zrównoważony, choć wiele zależy też od źródła. Najlepszy efekt uzyskiwałem na przenośnym DAP-ie FiiO, zarówno przez Bluetooth, jak i przez AUX. Ten odtwarzacz ma bardzo wyrównane, pełne pasmo brzmienia, dostarczając zarówno basy, średnicę, jak i soprany. BOOMSTER 4 fantastycznie to oddawał i nie trzeba było dokonywać żadnych korekt dźwięku ani po stronie głośnika, ani w equalizerze odtwarzacza.

Gdy podłączyłem do niego OnePlus 15 przez Bluetooth dźwięk był nieco zbyt V-kowy, z wyraźnym basem i sopranem, a cofniętym środkiem. Udało się to jednak skorygować w ustawieniach telefonu, za pomocą wewnętrznego equalizera. Co jednak najlepsze – BOOMSTER 4 ma własną regulację basów i sopranów w zakresie -6 do +6, co można przeprowadzić za pomocą pilota. Dzięki temu każdy może idealnie dostosować brzmienie do swoich potrzeb.

W optymalnych ustawieniach BOOMSTER 4 zachwyca mocnym, bardzo soczystym basem, ale bez dudnienia i mulenia. Mruczy przyjemnie, buja, niezależnie, czy słuchamy klasyki, popu czy drum and bassu. Średnicy nie brakuje, ale nie dominuje, wyraźnie słychać poszczególne instrumenty, wokale i niuanse utworów. Soprany trzymają się właściwego poziomu, choć potrafią czasami zbyt mocno zasyczeć – to jest jednak zależne od źródła i łatwo to skorygować. Głośnik dobrze brzmi w każdym gatunku muzyki, od spokojnej, nastrojowej z kobiecymi wokalami, przez mocne, gitarowe granie, aż po elektronikę we wszystkich wcieleniach.

BOOMSTER 4 jest naprawdę głośny i można go regulować w nowej, 32-stopniowej skali. Ma wystarczającą moc, by nagłośnić nawet większy pokój w mieszkaniu i w razie potrzeby stanie się centrum całkiem wystrzałowej imprezy. Plusem jest też świetna przestrzenność tego modelu, dzięki której może konkurować z osobno rozstawionymi głośnikami systemów stereo. Dla lepszego efektu warto zadbać o dobre umiejscowienie głośnika – we wnęce na półce przestronności trochę brakuje, za ustawiony bez otoczenia ścianek czy innych przedmiotów czaruje.

Radio

Teufel BOOMSTER 4 to też radio DAM+ i FM, co jest świetnym i rzadko spotykanym dodatkiem w głośnikach Bluetooth. Zarówno radio cyfrowe, jak i analogowe brzmią bardzo dobrze, a odbiornik z łatwością wynajduje stacje. W Warszawie nie musiałem nawet wysuwać anteny. Może być złożona lub tylko lekko wysunięta, dzięki czemu głośnik mieści się na półce i nie trzeba szukać zasięgu. W innych miejscach, odległych od nadajników radiowych może być już trudniej, ale ponad 70 cm anteny powinno pomóc.

Stacje można łatwo zmieniać pilotem (z automatycznym wyszukiwaniem oraz dodatkowo ręcznym w FM) lub przyciskami na głośniku, dla wygody można też zapisać po 6 stacji, osobno dla DAB+ i FM. Wystarczy tylko dłużej przytrzymać jeden z przycisków na pilocie. Wszystko jest proste, intuicyjne i działa niezawodnie.

Czas pracy i ładowanie

Teufel BOOMSTER 4 wyposażony jest w akumulator o pojemności 7500 mAh. Według producenta na jednym ładowaniu głośnik zapewnia do 23 (według strony internetowej) lub 16 (według instrukcji, ale podejrzewam, że to błąd) godzin pracy przy średnim poziomie głośności. Nie miałem warunków, by przeprowadzić test odtwarzania w jednym ciągu, ale w podziale na ośmiogodzinne dni pracy ten lepszy czas okazał się jak najbardziej możliwy. Głośnik pozwalał mi na słuchanie w trakcie redakcyjnych dyżurów przez 2,5 dnia, czyli w sumie około 20 godzin, choć poziom głośności otrzymywałem raczej na poziomie nieco poniżej średniej. Mankamentem jest to, że przy stanie 20% głośnik zaczyna co jakiś czas pikać, że bateria już się rozładowuje, więc dalsze słuchanie jest praktycznie niemożliwe. Mnie przynajmniej to denerwowało i przerywałem słuchanie, gdyby nie to pewnie osiągnąłbym te 23 godziny.

Jest jeszcze jeden niuans. Po wyłączeniu odtwarzania muzyki Teufel BOOMSTER 4 przechodzi w stan uśpienia, ale nie wyłącza się całkowicie. Dzięki temu można go wzbudzić, włączając odtwarzanie na smartfonie czy innym źródle dźwięku. To wygodne, choć może wpływać na czas pracy, skracając go. Producent ma na to tez sposób – bez podłączonego zasilania głośnik po 12 godzinach przechodzi w tryb głębokiego uśpienia i wtedy nie można go włączyć pilotem ani tym bardziej po wznowieniu odtwarzania. Trzeba wykorzystać przycisk na głośniku.

Z głośnika można korzystać po podłączeniu ładowarki, ale w takiej konstrukcji aż się prosi o bezpośrednie, osobne zasilanie sieciowe lub ładowanie obejściowe, by chronić żywotność baterii. Niestety, nic takiego nie ma.

BOOMSTER 4 obsługuje szybkie ładowanie 45 W przez złącze USB-C. Tu czekały mnie kolejne niespodzianki. W zestawie nie ma ładowarki, więc testowałem głośnik z różnymi kostkami, z bardzo różnymi efektami. Podłączenie do ładowarki OnePlus 80 W czy uniwersalnej Hama 65 W, które sprawnie ładują smartfony, powodowało, że głośnik nie był się w stanie naładować nawet przez całą noc. Trwało to około 15 godzin! Dopiero podłączenie się do ładowarki 65 W Asusa sprawiło, że czas ładowania skrócił się do niecałych 4 godzin, co już jest znacznie lepszym wynikiem. Producent zaleca do tego głośnika stosowanie własnej ładowarki Teufel Power Adapter 60 W USB-C/A PD060E-D1C1AVE i być może z nią uda się naładować baterię szybciej.

BOOMSTER 4 jest wart swej ceny

BOOMSTER 4 nie jest tanim głośnikiem, co nie dziwi u marki Teufel, która zawsze się wysoko ceni. O ile w przypadku niektórych jej urządzeń nie zawsze mam stuprocentowe przekonanie, że warto, to w tym przypadku nie mam wątpliwości. Jeżeli uda wam się upolować BOOMSTER-a 4 w jakiejś promocji za te około 1200 zł, to będzie sensowny wydatek.

Głośnik sprawdzi się przede wszystkim jako domowy, ale przenośny sound system, który na co dzień może stać w sypialni czy gabinecie – wygląda klasycznie, dostojnie, więc wszędzie się wpasuje. Można go też ustawić w kuchni podczas gotowania obiadu, zabrać do garażu, gdy trzeba pogrzebać w samochodzie, a sporadycznie – zabrać ze sobą na weekend za miastem czy dłuższe wakacje. Na w pełni terenowe przygody raczej go nie polecam, bo i wytrzymałość nie ta, i ciężar spory, ale na działkę, do domku letniskowego czy wakacyjną kwaterę będzie jak znalazł. W każdych warunkach BOOMSTER 4 odwdzięczy się świetnym brzmieniem o bardzo równym, ale atrakcyjnym strojeniu. Ma bardzo wyrazisty, pulsujący bas, ale nie dudni, nie brakuje mu czystych sopranów i łączącej wszystko muzykalnej średnicy. Doskonale sprawdza się w każdym gatunku muzyki, dobrze współpracuje z urządzeniami Bluetooth i AUX, a wisienką na torcie jest radio DAM+. Słuchać można cały dzień albo i jeszcze noc, bo długi czas pracy to kolejna zaleta tego modelu.

Co się mniej podoba? Większych zarzutów nie mam, chociaż denerwowało mnie pikanie przy stanie naładowania poniżej 20%, co zniechęca do słuchania. Mocno też uprzykrzają życie specyficzne wymogi dotyczące ładowarki – zwykła kostka może nie wystarczyć, nawet gdy ma sporo mocy, bo głośnik będzie się ładował kilkanaście godzin.