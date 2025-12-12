Chcą oszukać klientów Pekao. Bank wydał komunikat ostrzegający
Oszuści bardzo często podszywają się pod instytucje publiczne i próbują nabić w butelkę uczciwych obywateli. Tym razem wykorzystują wizerunek BIK. Wszystko po to, aby okraść nas z pieniędzy.
Pekao wydało pilny komunikat
Przestępcy wykorzystują BIK-a, aby wyłudzić pieniądze. Informują o rzekomym procesie "wyzerowania zdolności kredytowej" i tym samym, nakłaniają do wypłaty środków w placówce bankowej.
Następnym krokiem jest wpłata pieniędzy na wskazany rachunek poprzez wpłatomat. Oszuści są coraz bardziej sprytni — cały czas utrzymują z potencjalną ofiarą kontakt telefoniczny, aby mieć kontrolę nad tym, co mówimy pracownikom banku. Chodzi o to, aby rozmówca nie ujawnił żadnych niepokojących szczegółów podczas wizyty w placówce.
Uważaj! Oszuści podszywają się pod Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i wysyłają fikcyjne zawiadomienia.
Co warto wiedzieć i o czym pamiętać?
- BIK nie udziela pożyczek ani nie kontaktuje się z klientami w sprawie zadłużeń. To instytucja, która jedynie gromadzi dane przekazane przez banki.
- Jeśli rozmówca wyraźnie wywołuje presję czasu — rozłącz się. Następnie, samodzielnie wykręć numer banku i przekaż pracownikowi szczegóły zdarzenia. Tylko w ten sposób będziesz miał pewność, czy faktycznie jest jakaś sprawa do wyjaśnienia.
Jeśli podejrzewasz, że możesz być ofiarą oszustwa, w pierwszej kolejności zastrzeż karty i zablokuj dostępy do bankowości elektronicznej. Możesz tego dokonać w serwisie Pekao24, aplikacji mobilnej PeoPay, albo telefonicznie, dzwoniąc na infolinię.