Bezpieczeństwo

Chcą oszukać klientów Pekao. Bank wydał komunikat ostrzegający

Oszuści bardzo często podszywają się pod instytucje publiczne i próbują nabić w butelkę uczciwych obywateli. Tym razem wykorzystują wizerunek BIK. Wszystko po to, aby okraść nas z pieniędzy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:05
0
Pekao wydało pilny komunikat

Przestępcy wykorzystują BIK-a, aby wyłudzić pieniądze. Informują o rzekomym procesie "wyzerowania zdolności kredytowej" i tym samym, nakłaniają do wypłaty środków w placówce bankowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Następnym krokiem jest wpłata pieniędzy na wskazany rachunek poprzez wpłatomat. Oszuści są coraz bardziej sprytni — cały czas utrzymują z potencjalną ofiarą kontakt telefoniczny, aby mieć kontrolę nad tym, co mówimy pracownikom banku. Chodzi o to, aby rozmówca nie ujawnił żadnych niepokojących szczegółów podczas wizyty w placówce. 

Uważaj! Oszuści podszywają się pod Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i wysyłają fikcyjne zawiadomienia.

czytamy na stronie z komunikatami banku Pekao. 

Co warto wiedzieć i o czym pamiętać?

  • BIK nie udziela pożyczek ani nie kontaktuje się z klientami w sprawie zadłużeń. To instytucja, która jedynie gromadzi dane przekazane przez banki.
  • Jeśli rozmówca wyraźnie wywołuje presję czasu — rozłącz się. Następnie, samodzielnie wykręć numer banku i przekaż pracownikowi szczegóły zdarzenia. Tylko w ten sposób będziesz miał pewność, czy faktycznie jest jakaś sprawa do wyjaśnienia. 

Jeśli podejrzewasz, że możesz być ofiarą oszustwa, w pierwszej kolejności zastrzeż karty i zablokuj dostępy do bankowości elektronicznej. Możesz tego dokonać w serwisie Pekao24, aplikacji mobilnej PeoPay, albo telefonicznie, dzwoniąc na infolinię. 

telepolis
banki pekao bank pekao pekao oszustwo Bank Pekao S.A. oszustwo na bik
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: pekao.com.pl