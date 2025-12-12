Chcą oszukać klientów Pekao. Bank wydał komunikat ostrzegający

Pekao wydało pilny komunikat

Przestępcy wykorzystują BIK-a, aby wyłudzić pieniądze. Informują o rzekomym procesie "wyzerowania zdolności kredytowej" i tym samym, nakłaniają do wypłaty środków w placówce bankowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Następnym krokiem jest wpłata pieniędzy na wskazany rachunek poprzez wpłatomat. Oszuści są coraz bardziej sprytni — cały czas utrzymują z potencjalną ofiarą kontakt telefoniczny, aby mieć kontrolę nad tym, co mówimy pracownikom banku. Chodzi o to, aby rozmówca nie ujawnił żadnych niepokojących szczegółów podczas wizyty w placówce.

Uważaj! Oszuści podszywają się pod Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i wysyłają fikcyjne zawiadomienia. czytamy na stronie z komunikatami banku Pekao.

Co warto wiedzieć i o czym pamiętać?

BIK nie udziela pożyczek ani nie kontaktuje się z klientami w sprawie zadłużeń. To instytucja, która jedynie gromadzi dane przekazane przez banki.

w sprawie zadłużeń. To instytucja, która jedynie gromadzi dane przekazane przez banki. Jeśli rozmówca wyraźnie wywołuje presję czasu — rozłącz się. Następnie, samodzielnie wykręć numer banku i przekaż pracownikowi szczegóły zdarzenia. Tylko w ten sposób będziesz miał pewność, czy faktycznie jest jakaś sprawa do wyjaśnienia.