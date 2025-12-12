Tłumacz Google dopracowuje przydatny tryb. Chce wygryźć Duolingo?
Przydatny tryb ćwiczeń w Tłumaczu Google pozwoli użytkownikom nauczyć się większej liczby języków. Brzmi dobrze? Nawet bardzo.
Aplikacja Tłumacz Google to jedna z tych, która przeszła dość długą i krętą drogę od momentu swojego powstania. Oprócz oszczędzających nasz czas narzędzi do tłumaczeń, aplikacja dodała w tym roku funkcję "Ćwicz". Pomaga ona w nauce nowych języków.
Nauka języków to nie tylko Duolingo
Jak się można domyślić, na samym początku wybór języków do nauki, był bardzo ograniczony. Aplikacja długo obsługiwała jedynie francuski i hiszpański. Ale właśnie to się zmienia. Google wzbogaciło funkcję "Ćwicz" o dwa nowe języki do nauki dla osób anglojęzycznych. Od teraz będzie można uczyć się niemieckiego i portugalskiego.
W międzyczasie, osoby posługujące się bengalskim, rumuńskim, niemieckim, hindi, włoskim, holenderskim, szwedzkim oraz chińskim, mogą teraz uczyć się angielskiego w swoich językach. Ci którzy mówią po hiszpańsku, francusku i portugalsku, będą musieli jeszcze nieco poczekać na taką możliwość.
Co ciekawe, funkcja, o której mowa, ma nadal status wersji beta, choć działa doskonale we wszystkich obsługiwanych językach. Aby zacząć korzystanie z niej wystarczy dotknąć zakładki "Ćwiczenia" w aplikacji Tłumacz Google i wybrać "Rozpocznij". Po wybraniu języka, zostaniemy poproszeni o dostosowanie poziomu zaawansowania.
Google daje sobie jeszcze trochę czasu na dopracowanie szczegółów przed wdrożeniem. Nie zaktualizowano nawet jeszcze strony pomocy technicznej. Na liście obsługiwanych krajów też jeszcze brakuje wielu regionów, w których ta funkcja jest już dostępna.