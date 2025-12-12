Ogromna kara dla Zen.com. W radzie zasiada Andrzej Duda
Firma Zen.com została ukarana karą w wysokości 1,8 mln euro. Od niedawna w jej radzie nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda.
Bank Litwy od jakiegoś czasu prowadził kontrolę w Zen.com. Ta już się zakończyła. Postanowiono nałożyć na fintech karę w wysokości 1,8 mln euro. Co ciekawe, od niedawna w jego radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, która zapowiadał, że nie będzie unikał odpowiedzialności i chce, aby Zen.com było bezpieczne dla konsumentów.
Kara na Zen.com
Kara została nałożona głównie z powodu naruszenia przepisów ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zdaniem Banku Litwy fintech nie zapewnia odpowiednik środków kontroli wewnętrznej. Systemy oceny ryzyka klientów oraz monitorowania transakcji mają być niewystarczające.
Co ważne, nie zdecydowano się na cofnięcie licencji Zen.com. Firma nadal może działać, chociaż pod nadzorem. Firma została też zobowiązana do naprawienia wszystkich wykrytych uchybień. Ma na to określony termin.
Warto przypomnieć, że chociaż Zen.com działa na bazie litewskiej licencji, to fintech powstał w Rzeszowie. Jego twórcą jest Dawid Rożek. Zen.com działa w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Singapurze. W niedalekiej przyszłości planuje ekspansję również na inne rynki.