Na pewne seriale warto czekać. Ten zainteresuje fanów jednej książki

Netflix już na 8 stycznia 2026 zaplanował premierę miniserialu "Zabójcza przyjaźń", który przedstawi nam dwie perspektywy śledztwa w sprawie pewnej koszmarnej zbrodni. Jest to luźna adaptacja powieści Alice Feeney, pod tym samym tytułem, a jednocześnie wciągający brytyjski thriller z licznymi zwrotami akcji i mistrzowską intrygą, która trzyma w napięciu aż do ostatniej chwili. Miłośnicy kryminałów oraz thrillerów nie ruszą się z kanapy przez cały seans.

Jon Bernthal i Tessa Thompson na tropie

John Bernthal ("Daredevil") i Tessa Thompson ("Westworld") wcielą się w głównych bohaterów sześcioodcinkowego serialu Netflixa - Annę i detektywa Jacka Harpera. To właśnie oni przeniosą nas w lepko-gorącą atmosferę Atlanty jeszcze w styczniu.

"Zabójcza przyjaźń" kilka słów o fabule