Netflix przenosi na ekran prawdziwą legendę. Już jest zwiastun

Niedawno pisaliśmy o tym, że to wcale nie "Wiedźmin" był najpopularniejszym serialem fantasy w 2025 roku, ale właśnie Avatar: Legenda Aanga ( Polska wersja: Awatar: Ostatni władca wiatru). Do tej pory ukazał się zaledwie jeden sezon "Awatara", ale już został on przedłużony o drugi i trzeci, z czego oba zostały już nakręcone i zakończone.

Zwiastun drugiego sezonu już został właśnie opublikowany oficjalnie i to jest właśnie to, na co fani czekają. Tym bardziej, że w drugiej części zadebiutuje jedna z najpopularniejszych postaci z kultowej kreskówki. Mowa o Toph - ślepa mistrzyni żywiołu Ziemi, w którą na ekranie wcieliła się Miya Cech.

"Awatar: Ostatni władca wiatru" - o czym będzie?

Twórcy tym razem przenoszą nas do fikcyjnego świata, inspirowanego chińskimi sztukami walki oraz folklorem. Mieszkańcy są w stanie manipulować czterema żywiołami - wodą, powietrzem, ziemią i ogniem. A jedyną osobą, która jest w stanie manipulować wszystkim naraz, jest tytułowy Awatar. Dlatego też jego celem jest utrzymanie harmonii i pokoju między czterema narodami. Jednak sprawy się komplikują. Naród Ognia nie wytrzymuje i rozpoczyna wojnę przeciwko innym narodom i chce unicestwić Nomadów Powietrza. Do Awatara dołącza Toph, dzięki której jego drużyna staje się kompletna.