Netflix przenosi na ekran prawdziwą legendę. Już jest zwiastun

Netflix postanowił przenieść na ekran prawdziwą legendę. Platforma pokazała właśnie pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu "Awatar: Ostatni władca wiatru", w którym w końcu pojawi się Toph, ulubienica fanów tej oryginalnej animacji. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:59
Niedawno pisaliśmy o tym, że to wcale nie "Wiedźmin" był najpopularniejszym serialem fantasy w 2025 roku, ale właśnie Avatar: Legenda Aanga ( Polska wersja: Awatar: Ostatni władca wiatru). Do tej pory ukazał się zaledwie jeden sezon "Awatara", ale już został on przedłużony o drugi i trzeci, z czego oba zostały już nakręcone i zakończone. 

Zwiastun drugiego sezonu już został właśnie opublikowany oficjalnie i to jest właśnie to, na co fani czekają. Tym bardziej, że w drugiej części zadebiutuje jedna z najpopularniejszych postaci z kultowej kreskówki. Mowa o Toph - ślepa mistrzyni żywiołu Ziemi, w którą na ekranie wcieliła się Miya Cech. 

"Awatar: Ostatni władca wiatru" - o czym będzie?

Twórcy tym razem przenoszą nas do fikcyjnego świata, inspirowanego chińskimi sztukami walki oraz folklorem. Mieszkańcy są w stanie manipulować czterema żywiołami - wodą, powietrzem, ziemią i ogniem. A jedyną osobą, która jest w stanie manipulować wszystkim naraz, jest tytułowy Awatar. Dlatego też jego celem jest utrzymanie harmonii i pokoju między czterema narodami. Jednak sprawy się komplikują. Naród Ognia nie wytrzymuje i rozpoczyna wojnę przeciwko innym narodom i chce unicestwić Nomadów Powietrza. Do Awatara dołącza Toph, dzięki której jego drużyna staje się kompletna. 

2. sezon serialu "Awatar: Ostatni władca wiatru" zadebiutuje na Netflixie w 2026 roku. To serial na podstawie popularnej kreskówki, wyprodukowanej przez Nicktoons Studios i emitowanej w latach 2005-2008.

