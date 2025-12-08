Telewizja i VoD

Próba wrogiego przejęcia Warner Bros. Zarząd WBD i Netflix mogą tylko patrzeć

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Netflixa stoi teraz pod znakiem zapytania, mimo że obie firmy się już dogadały.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:31
1
Telepolis.pl
Paramount nie zamierza negocjować z zarządem WBD. Zamiast tego ma konkretną propozycję, która wynosi 108 mld USD i kieruje ją bezpośrednio do akcjonariuszy firmy. Mamy tu więc do czynienia z klasycznym przykładem wrogiego przejęcia. Dodatkowo Paramount jest zainteresowany całym WBD. Nie ma więc mowy o dzieleniu firmy na dwie spółki i pozostawieniu działu kanałów telewizyjnych spoza szyldu HBO samym sobie. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Gigant chce przejąć zarówno HBO Max, HBO, studia filmowe i serialowe, oraz pozostałe kanały telewizyjne, w tym polski TVN. 

Paramount planuje wrogie przejęcie Warner Bros. Discovery

Dlaczego akcjonariusze mieliby być zainteresowani bardziej ofertą Paramount? Otóż powodów jest co najmniej kilka. Pierwszym jest rzecz jasna 26 miliardów dolarów więcej. Dodatkowo mowa jest tu o gotówce. Netflix natomiast zamierzał 4,5 miliarda dolarów pokryć swoimi akcjami.

Oczywiście to, czy plan Paramount się powiedzie, jest zależne od akcjonariuszy. Jeśli Ci sprzedadzą firmie dość akcji, to ta będzie mogła przejąć kontrolę z pominięciem zarządu WBD. Trzeba przyznać, że to może być dla nich dość atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ przejęcie WBD przez Netflixa stoi pod wieloma znakami zapytania, szczególnie z powodu reakcji organów antymonopolowych. Robi się naprawdę ciekawie. 

Image
telepolis
netflix Warner Bros. Discovery Paramount
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: RMF 24