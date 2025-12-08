Próba wrogiego przejęcia Warner Bros. Zarząd WBD i Netflix mogą tylko patrzeć

Paramount nie zamierza negocjować z zarządem WBD. Zamiast tego ma konkretną propozycję, która wynosi 108 mld USD i kieruje ją bezpośrednio do akcjonariuszy firmy. Mamy tu więc do czynienia z klasycznym przykładem wrogiego przejęcia. Dodatkowo Paramount jest zainteresowany całym WBD. Nie ma więc mowy o dzieleniu firmy na dwie spółki i pozostawieniu działu kanałów telewizyjnych spoza szyldu HBO samym sobie.

Gigant chce przejąć zarówno HBO Max, HBO, studia filmowe i serialowe, oraz pozostałe kanały telewizyjne, w tym polski TVN.

Paramount planuje wrogie przejęcie Warner Bros. Discovery

Dlaczego akcjonariusze mieliby być zainteresowani bardziej ofertą Paramount? Otóż powodów jest co najmniej kilka. Pierwszym jest rzecz jasna 26 miliardów dolarów więcej. Dodatkowo mowa jest tu o gotówce. Netflix natomiast zamierzał 4,5 miliarda dolarów pokryć swoimi akcjami.