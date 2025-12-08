Serialowy hit Netfixa wróci przed świętami. Szykujcie się na 5 sezon
Netflix wrzucił pełny zwiastun wyczekiwanego serialu "Emily w Paryżu". To już piąta odsłona tej lubianej produkcji. Tym razem bohaterka przenosi się do Wenecji. Znamy dokładną datę premiery.
Netflix daje widzom pozytywny prezent na święta
Platforma wie, jak uszczęśliwić fanów popularnego serialu "Emily w Paryżu". Nie dość, że opublikowała pełny zwiastun, który zdradza wiele szczegółów nowej serii, to jeszcze zapewniła, że 10 odcinków piątego sezonu pojawi się już 18 grudnia 2025 roku. W sam raz na świąteczny seans na domowej kanapie. I to jest bardzo dobra wiadomość, tak dużej dawki pozytywnych emocji nie zapewni nam żaden inny serial.
"Emily w Paryżu" czego możemy spodziewać się z 5. sezonie?
Emily zamienia „bonjour” na „buongiorno”, wymyślając się na nowo w Rzymie. Ścierające się ze sobą miłość, kariera i lojalność komplikują jej jednak la dolce vita.
I choć początkowo wspomniany jest Rzym, zwiastun potwierdza, że główną lokalizacją przygód będzie Wenecja. Jedno jeszcze jest pewne - zobaczymy jeszcze więcej perypetii przesympatycznej Emily, która pnie się po szczeblach kariery i popada co chwila w coraz to nowsze tarapaty. Tytułowa bohaterka, która objęła stanowisko szefowej Agence Grateau w Rzymie, staje przed nowymi wyzwaniami (zawodowymi i romantycznymi). W tym sezonie po raz kolejny, jeden z jej zawodowych pomysłów obraca się przeciwko niej, a ona musi zmagać się z konsekwencjami.
Twórcą serialu nadal pozostaje Darren Star. W obsadzie ponownie znalazła się Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu oraz Lucas Bravo.