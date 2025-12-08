Serialowy hit Netfixa wróci przed świętami. Szykujcie się na 5 sezon

Netflix daje widzom pozytywny prezent na święta

Platforma wie, jak uszczęśliwić fanów popularnego serialu "Emily w Paryżu". Nie dość, że opublikowała pełny zwiastun, który zdradza wiele szczegółów nowej serii, to jeszcze zapewniła, że 10 odcinków piątego sezonu pojawi się już 18 grudnia 2025 roku. W sam raz na świąteczny seans na domowej kanapie. I to jest bardzo dobra wiadomość, tak dużej dawki pozytywnych emocji nie zapewni nam żaden inny serial.

"Emily w Paryżu" czego możemy spodziewać się z 5. sezonie?

Emily zamienia „bonjour” na „buongiorno”, wymyślając się na nowo w Rzymie. Ścierające się ze sobą miłość, kariera i lojalność komplikują jej jednak la dolce vita. czytamy pod zwiastunem Netflixa.

I choć początkowo wspomniany jest Rzym, zwiastun potwierdza, że główną lokalizacją przygód będzie Wenecja. Jedno jeszcze jest pewne - zobaczymy jeszcze więcej perypetii przesympatycznej Emily, która pnie się po szczeblach kariery i popada co chwila w coraz to nowsze tarapaty. Tytułowa bohaterka, która objęła stanowisko szefowej Agence Grateau w Rzymie, staje przed nowymi wyzwaniami (zawodowymi i romantycznymi). W tym sezonie po raz kolejny, jeden z jej zawodowych pomysłów obraca się przeciwko niej, a ona musi zmagać się z konsekwencjami.