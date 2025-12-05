ING Bank Śląski może zawieść w ten weekend. Jest sposób problemy

ING Bank Śląski zmienia się na lepsze, ale musisz się przygotować

Podczas prac nie będzie można m.in. aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, nadawać PIN‑ów, zamawiać nowych kart ani dodawać ich do portfeli typu Apple Pay czy Google Pay. Utrudnienia obejmą także operacje na rachunkach kart kredytowych oraz część procesów sprzedażowych rachunków bieżących i oszczędnościowych.​

Co ważne, bank ostrzega, że mogą nie działać karty płatnicze w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych. Tak samo jak płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS.

Karta ING nie działa, co robić?

Dobra wiadomość dla klientów jest taka, że w czasie przerwy mają działać transakcje BLIK, więc nadal będzie można realizować płatności i przelewy z wykorzystaniem tego rozwiązania. W razie konieczności zastrzeżenia karty dostępna pozostanie całodobowa infolinia banku.: +48 32 357 00 12.