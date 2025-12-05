OnePlus 15R będzie lepszy, ale nie tak dobry. Producent ujawnia

Producent oficjalnie poinformował, że w OnePlus 15R znajdzie się akumulator o pojemności 7400 mAh, czyli pod względem zapasu mocy wyprzedzi nawet flagowego OnePlus 15, gdzie znalazła się zestaw ogniw o łącznej pojemności 7300 mAh. To oczywiście bardzo dobra wiadomość, bo czas pracy OnePlus 15 jest po prostu fenomenalny, a model 15R może jeszcze trochę polepszyć ten wynik. Akumulator w OnePlus 15R to największe ogniwo wśród globalnych telefonów marki.

Z drugiej strony w przeciekach pojawiały się doniesienia, że OnePlus 15R będzie miał akumulator powyżej 8000 mAh, może nawet 8300 mAh. Skąd takie liczby? Tę drugą pojemność ma OnePlus Ace 6T, najnowszy model marki, który kilka dni temu zadebiutował w Chinach i będzie dostępny tylko tam. Jego globalny wariant miał się stać bazą do powstania OnePlus 15R. I choć dotyczy to innych, ważnych komponentów, to nie obejmuje akumulatora.

Producent ujawnił też, że bateria w OnePlus 15R ma funkcję szybkiego ładowania 80W SUPERVOOC i została zaprojektowana tak, aby działać nawet w najtrudniejszych warunkach i po czterech latach nadal utrzymywać co najmniej 80% swojej pojemności. Opracowano ją z wykorzystaniem technologii Silicon Nanostack, z 15% zawartością krzemu w anodzie, co przekłada się na bardzo wysoką gęstość energetyczną.

Smartfon OnePlus, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. To pierwszy smartfon na świecie, który zadebiutuje globalnie z tą jednostką, choć pierwszy w ogóle jest OnePlus Ace 6T, dostępny tylko w Chinach. W pracy pomogą szybkie pamięci LPDDR5X i UFS 4.1. Z tyłu obudowy znajdziemy podwójny moduł fotograficzny z główną matrycą 50 Mpix. Wiadomo też, że OnePlus 15R nagrywa wideo w rozdzielczości 4K i prędkości 120 kl./s. Do tej pory ta funkcja była zarezerwowana wyłącznie dla OnePlus 15.

OnePlus 15R ma ekran o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 165 Hz. Oferuje gęstość 450 pikseli na cal oraz jasność do 1800 nitów, z opcją 2 nitów w wersji domyślnej lub 1 nita przy włączonej funkcji Reduce White Point. Ekran ma certyfikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, producent podkreśla też bardzo wąskie ramki wokół wyświetlacza. Konstrukcja telefonu ma się wyróżniać wysoką odpornością potwierdzaną normami IP66, IP68, IP69 i IP69K. Urządzenie zadebiutuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Charcoal Black (czarnej) oraz Mint Breeze (miętowej).