Netia odkodowała kanały. Oglądaj za darmo przez cały miesiąc

Na okres świąteczno-noworoczny Netia przygotowała prezent dla abonentów swoich usług telewizyjnych. Do 6 stycznia przyszłego roku nawet 24 kanały telewizyjne zostały udostępnione bez dodatkowych opłat w tzw. oknie otwartym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki promocyjnemu odkodowaniu abonenci Netii korzystający z oferty TV Elastyczna oraz z aktualnie dostępnej w sprzedaży pakietyzacji SML mogą cieszyć się bogatszą ofertą programową bez zmiany pakietu i bez podnoszenia opłat abonamentowych.

Okno otwarte obejmuje kanały filmowe, serialowe, dziecięce, popularnonaukowe oraz lifestyle’owe, więc każdy domownik znajdzie coś dla siebie – od kinowych hitów, przez wciągające seriale, po propozycje dla najmłodszych widzów.

Kanały dostępne w oknie otwartym, w kolejności alfabetycznej, to:

13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, BBC Brit, BBC Earth, BBC First, BBC Lifestyle, CBeebies, DaVinci, Disney Channel, Disney Jr., Epic Drama, Extreme Channel, FX, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, National Geographic, Nick Jr., Paramount Network, Sci Fi.