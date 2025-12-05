Netia odkodowała kanały. Oglądaj za darmo przez cały miesiąc
Jest otwarte okno w Polsat Box, nie mogło więc zabraknąć podobnej oferty w należącej do tej samej grupy Netii. Operator ogłosił dziś nową promocję z darmowymi kanałami TV.
Na okres świąteczno-noworoczny Netia przygotowała prezent dla abonentów swoich usług telewizyjnych. Do 6 stycznia przyszłego roku nawet 24 kanały telewizyjne zostały udostępnione bez dodatkowych opłat w tzw. oknie otwartym.
Dzięki promocyjnemu odkodowaniu abonenci Netii korzystający z oferty TV Elastyczna oraz z aktualnie dostępnej w sprzedaży pakietyzacji SML mogą cieszyć się bogatszą ofertą programową bez zmiany pakietu i bez podnoszenia opłat abonamentowych.
Okno otwarte obejmuje kanały filmowe, serialowe, dziecięce, popularnonaukowe oraz lifestyle’owe, więc każdy domownik znajdzie coś dla siebie – od kinowych hitów, przez wciągające seriale, po propozycje dla najmłodszych widzów.
Kanały dostępne w oknie otwartym, w kolejności alfabetycznej, to:
13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, BBC Brit, BBC Earth, BBC First, BBC Lifestyle, CBeebies, DaVinci, Disney Channel, Disney Jr., Epic Drama, Extreme Channel, FX, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, National Geographic, Nick Jr., Paramount Network, Sci Fi.
Netia zachwala, że okna otwarte pozwalają abonentom lepiej poznać zawartość wyższych pakietów telewizyjnych i ułatwiają podjęcie decyzji o ewentualnym rozszerzeniu oferty w przyszłość. Operator proponuje w sumie 242 kanałów TV, w tym 170 w jakości HD lub 4K.