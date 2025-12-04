Telewizja i VoD

Polsat Box otwiera okno. 25 kanałów za darmo

Zbliżają się święta, a wraz z nimi coroczna tradycja tzw. otwartych okien, czyli czasowej oferty, gdy wybrane kanały TV można oglądać za darmo. Z taką propozycją wyszedł właśnie Polsat Box.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polsat Box otwiera okno. 25 kanałów za darmo

Polsat Box przygotował dla swoich abonentów świąteczno-noworoczną niespodziankę. Do 6 stycznia 2026 roku w ramach otwartego okna klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem mogą oglądać nawet 25 kanałów telewizyjnych, których na co dzień nie mają w swojej ofercie, bez dodatkowych opłat. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W nowej ofercie Polsat Box proponuje wybór kanałów, dzięki którym każdy w rodzinie odkryje coś ciekawego – od seriali po dokumenty, sport, najlepsze filmy czy produkcje dla dzieci. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 32PFS6900 32" LED Titan OS Ambilight x3
Telewizor PHILIPS 32PFS6900 32" LED Titan OS Ambilight x3
0 zł
990 zł - najniższa cena
Kup teraz 990 zł
Telewizor HISENSE 65A7Q 65" QLED 4K VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 65A7Q 65" QLED 4K VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Telewizor SAMSUNG QE55Q6F QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55Q6F QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement
Polsat Box otwiera okno. 25 kanałów za darmo

Liczba dostępnych kanałów jest uzależniona od posiadanego przez abonenta pakietu, a promocja dotyczy telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem. Z udostępnionych kanałów abonenci Polsat Box mogą korzystać także mobilnie w aplikacji Polsat Box Go, zgodnie z zakresem posiadanych przez siebie pakietów.

W otwartym oknie znalazły się popularne i lubiane stacje:

  • filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, BBC First, Epic Drama, FX, Kino Polska, Kino TV, Paramount Network, Romance TV, Sci Fi,
  • rozrywkowo-lifestylowe: BBC Brit, BBC Lifestyle, Kino Polska Muzyka,
  • dla dzieci: CBeebies, DaVinci, Disney Channel, Disney Jr., Nick Jr.,
  • dokumentalne: BBC Earth, National Geographic,
  • sportowe: Extreme Channel.

Szczegóły na https://sklep.polsatbox.pl/otwarteokna

Image
telepolis
Polsat Box otwarte okno kanały TV za darmo
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Polsat Box
Źródła tekstu: Polsat Box