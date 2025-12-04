Polsat Box otwiera okno. 25 kanałów za darmo

Polsat Box przygotował dla swoich abonentów świąteczno-noworoczną niespodziankę. Do 6 stycznia 2026 roku w ramach otwartego okna klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem mogą oglądać nawet 25 kanałów telewizyjnych, których na co dzień nie mają w swojej ofercie, bez dodatkowych opłat.

W nowej ofercie Polsat Box proponuje wybór kanałów, dzięki którym każdy w rodzinie odkryje coś ciekawego – od seriali po dokumenty, sport, najlepsze filmy czy produkcje dla dzieci.

Liczba dostępnych kanałów jest uzależniona od posiadanego przez abonenta pakietu, a promocja dotyczy telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem. Z udostępnionych kanałów abonenci Polsat Box mogą korzystać także mobilnie w aplikacji Polsat Box Go, zgodnie z zakresem posiadanych przez siebie pakietów.

W otwartym oknie znalazły się popularne i lubiane stacje:

filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, BBC First, Epic Drama, FX, Kino Polska, Kino TV, Paramount Network, Romance TV, Sci Fi,

rozrywkowo-lifestylowe: BBC Brit, BBC Lifestyle, Kino Polska Muzyka,

dla dzieci: CBeebies, DaVinci, Disney Channel, Disney Jr., Nick Jr.,

dokumentalne: BBC Earth, National Geographic,

sportowe: Extreme Channel.