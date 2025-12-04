Rozrywka

Lubimy seriale o agentach. 10 odcinków, a robią furorę na SkyShowtime

Serial kryminalny "Agenci NCIS: Tony i Ziva" to tytuł, który z końcem października wskoczył na platformę SkyShowtime. Ledwo zagościł, a już cieszy się dużą popularnością i zbiera większość pozytywnych opinii.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:59
0
Serial o agentach to strzał w dziesiątkę

Polscy widzowie po raz kolejny udowodnili, że bardzo wysoko cenią sobie kryminały, a jeśli chodzi o seriale tego typu, to potrafią przepaść na długie wieczory. Kryminalna seria "Agenci NCIS: Tony i Ziva" zadebiutowała na SkyShowtime pod koniec października. Dla wszystkich, którzy przegapili mamy wspaniałą wiadomość - teraz już w serwisie dostępny jest już prawie cały sezon (na platformie znajdziemy już 8 odcinków z 10). Zatem to idealny moment, aby nadrobić zaległości i zafundować sobie kilkugodzinny maraton kryminalny. 

Nowa odsłona uniwersum NCIS znalazła się w zestawieniu top 10 najpopularniejszych seriali w SkyShowtime. Ale to nie powinno wcale dziwić. W serwisie Rotten Tomatoes serial ten ma aż 82% pozytywnych recenzji od krytyków, a nieco więcej od samych widzów. Świadczy to tylko o jednym - kto sięgnie po tą produkcję, raczej się nie rozczaruje. 

To idealna opcja na długie grudniowe wieczory. Serial z pewnością zapewni oczekiwaną rozrywkę i rozbawi nawet największych ponuraków. 

"Agenci NCIS: Tony i Ziva" kryminał, który trzyma poziom 

Czego możemy się spodziewać w tym sezonie? Serial zaczyna się od rzekomej śmierci Zivy. Tony opuścił NCIS, aby wychować córkę. Jednak po kilku latach okazuje się, że jego partnerka żyje i wykonuje ostatnie zadanie dla NCIS, po czym dołącza do Tony'ego i Tali w Paryżu. Jak możemy się słusznie domyślać, to nie będzie koniec ich wspólnych przygód, a jedynie początek. 

