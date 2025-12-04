Lubimy seriale o agentach. 10 odcinków, a robią furorę na SkyShowtime

Serial o agentach to strzał w dziesiątkę

Polscy widzowie po raz kolejny udowodnili, że bardzo wysoko cenią sobie kryminały, a jeśli chodzi o seriale tego typu, to potrafią przepaść na długie wieczory. Kryminalna seria "Agenci NCIS: Tony i Ziva" zadebiutowała na SkyShowtime pod koniec października. Dla wszystkich, którzy przegapili mamy wspaniałą wiadomość - teraz już w serwisie dostępny jest już prawie cały sezon (na platformie znajdziemy już 8 odcinków z 10). Zatem to idealny moment, aby nadrobić zaległości i zafundować sobie kilkugodzinny maraton kryminalny.

Nowa odsłona uniwersum NCIS znalazła się w zestawieniu top 10 najpopularniejszych seriali w SkyShowtime. Ale to nie powinno wcale dziwić. W serwisie Rotten Tomatoes serial ten ma aż 82% pozytywnych recenzji od krytyków, a nieco więcej od samych widzów. Świadczy to tylko o jednym - kto sięgnie po tą produkcję, raczej się nie rozczaruje.

To idealna opcja na długie grudniowe wieczory. Serial z pewnością zapewni oczekiwaną rozrywkę i rozbawi nawet największych ponuraków.

"Agenci NCIS: Tony i Ziva" kryminał, który trzyma poziom