Obrzydliwe przeinaczenie. Fanki oburzone brakiem brzydoty

Adaptacja głośnej książki hitem na Nowy Rok

To jest właśnie idealny czas, aby o filmie było głośno i wiele się mówiło, dlatego wspomniany bunt fanek paradoksalnie pomaga w promocji całego filmu. Jego wielka kinowa premiera została zaplanowana na 1 stycznia 2026. Przypomnijmy, że fanki powieści od momentu ogłoszenia obsady, buntują się, że Sweeney jest zwyczajnie za ładna na granie postaci, która w książce była kimś w rodzaju "brzyduli" i była dość zaniedbana, co podkręcało całą intrygę jeszcze bardziej.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Pomoc domowa" o czym opowiada film?

Tytułową bohaterką jest Milli (Sydney Sweeney), pomoc domowa, która ma za sobą mroczną przeszłość, dlatego też spokojna praca z dala od zgiełku i tłumów, bardzo jej odpowiada. Z tego też powodu zatrudnia się ona w wielkim domu bogatych Winchesterów. Z czasem spokojna praca, zaczyna wydawać się nieco dziwna, a zachowanie małżeństwa, dla którego pracuje, zaczyna intrygować, ale też i niepokoić. Pewnego dnia Milli odkrywa jednak głęboko skrywany sekret domowników i wtedy nie ma już odwrotu - bohaterka zaczyna rozumieć, że znalazła się w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.