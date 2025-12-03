Tyle kosztowałby blackout w Polsce. Astronomiczna kwota

Duński bank Saxo co roku publikuje prognozy na kolejny rok. Tym razem znalazła się w nich Polska. Duńczycy rozważają czarny scenariusz dla naszego kraju, czyli atak na infrastrukturę energetyczną i nawet 72-godzinny blackout. Podkreślają jednak, że nie są to przewidywania, a jedynie ćwiczenia myślowe, które mają pobudzić debatę o ewentualnym ryzyku.

Blackout w Polsce

Analitycy obliczyli, ile Polskę kosztowałby taki atak, który skutkowałby nawet 3-dniowym wyłączeniem prądu. Miałoby to ogromne konsekwencje dla niemal każdej branży. Notowania spółek energetycznych spadłyby nawet o 40-60 proc. Nie działałyby kopalnie oraz banki, w tym także bankomaty. Tym samym Polacy straciliby dostęp do gotówki

Hipotetyczny scenariusz oznaczałby też wstrzymanie handlu na giełdzie, spadek akcji banków o 15-25 proc. oraz osłabienie złotego o 5--10 proc. Oberwałby każdy — sektor finansowy, logistyczny, finansowy, przemysł oraz handel. Koszt takiego ataku, zdaniem Duńczyków, wyniósłby dla naszego kraju nawet 80 mld zł.

Takie rozważania dla Polski umieszczono w raporcie w związku z niedawnymi problemami w Hiszpanii oraz Portugalii. Oba kraje musiałby przez jakiś czas zmagać się z brakiem dostępu do energii elektrycznej.