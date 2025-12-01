Masz konto w Millennium? Tej wizyty w oddziale wreszcie unikniesz

Wymiana dowodu osobistego lub przeprowadzka to zazwyczaj moment, w którym musimy przypomnieć sobie o wizycie w banku. Nieaktualne dane potrafią skutecznie zablokować wiele operacji finansowych. Często kończyło się to koniecznością osobistego stawienia się w oddziale z nowym dokumentem. Bank Millennium postanowił ułatwić życie swoim klientom i odświeżył kluczową sekcję w swojej aplikacji mobilnej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pełna kontrola w smartfonie

Bank udostępnił nową wersję aplikacji, w której sekcja danych osobowych przeszła gruntowny lifting. Najważniejszą zmianą jest możliwość samodzielnej aktualizacji danych, które do tej pory często wymagały kontaktu z pracownikiem.

Użytkownicy mogą teraz w kilka minut zmienić adres zamieszkania czy numer telefonu bezpośrednio na ekranie smartfonu. Co istotne, aplikacja pozwala także na dodanie nowego polskiego dowodu osobistego. To duże ułatwienie dla osób, które właśnie odebrały nowy dokument z urzędu i nie mają czasu na stanie w bankowych kolejkach. Rozwiązanie to ma być proste i intuicyjne.

Aktualizacja danych jest bardzo ważna

Aktualizacja danych w banku to nie tylko biurokratyczny obowiązek. Nieaktualny numer telefonu czy adres e-mail może odciąć nas od dostępu do konta w najmniej oczekiwanym momencie. Problemy pojawiają się też często przy wnioskowaniu o kredyt czy pożyczkę, gdy system bankowy wykryje niezgodność dokumentów.

Nowa funkcja w aplikacji Millennium ma działać proaktywnie. System sam przypomni klientowi o konieczności uzupełnienia brakujących informacji lub aktualizacji tych, które mogą być przestarzałe. To spora oszczędność czasu i nerwów.

Przedstawiciele banku nie ukrywają, że zmiana ma też drugie "dno". Przeniesienie prostych czynności formalnych do aplikacji odciąży pracowników w oddziałach i na infolinii. Dzięki temu będą oni mogli skupić się na bardziej skomplikowanych problemach klientów.

Zaktualizuj aplikację Banku Millennium

Aby skorzystać z nowych możliwości, należy zaktualizować aplikację Banku Millennium do najnowszej wersji. Jest ona oznaczona numerem 4.109.