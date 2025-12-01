Steam został zalany grami. Wiele perełek nie miało szans

Sukces taki gier, jak Megabonk mogą budować mylne wrażenie, że wystarczy dobry pomysł i sukces na Steamie murowany. Tymczasem dane pokazują, że sama idea to za mało. Trzeba mieć też od groma szczęścia, aby się przebić.

Statystyki Steam

Z danych serwisu SteamDB dowiadujemy się, że w samym 2025 roku na platformie z grami przybyło ponad 18 tys. nowych produkcji. To tylko minimalnie mniej niż w zeszłym roku, a przecież jest jeszcze cały grudzień, aby pobić kolejny rekord. Dla porównania jeszcze w 2020 roku nowych gier na Steamie było 9655, czyli niemal dwa razy mniej.

Jednak nie to jest największym problemem. Rzecz w tym, że deweloperom trudno przebić się w tym gąszczu. Spośród 18015 gier aż 2174 nie zdobyło ani jednej recenzji na Steamie. Kolejne 6608 produkcji może pochwalić się maksymalnie 9 opiniami graczy. Daje to w sumie 8782 produkcje (ok. 49 proc. całości), które przeszły praktycznie niezauważone.