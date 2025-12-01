Grzech nie skorzystać. AliExpress właśnie obniżył cenę hitu

Mowa o pionowym odkurzaczu Buture VC90, który cieszy się podobną popularnością, co modele marki Laresar. To bardzo podobne do siebie urządzenia, które często są kupowane przez Polaków. Teraz model Buture można kupić jeszcze taniej niż zazwyczaj.

Promocja na odkurzacz Buture VC90

Buture VC90 to pionowy odkurzacz, który — według danych producenta — oferuje moc ssania na poziomie aż 65 kPa. Dzięki temu powinien radzić sobie z naprawdę mocnym zabrudzeniami zarówno na twardych podłogach, jak i dywanach oraz wykładzinach.

Wyposażony jest w kilkuwarstwowy system filtracji (HEPA) oraz tryb automatyczny, który sam dostosowuje pracę urządzenia do aktualnego zapotrzebowania.

W zestawie z odkurzaczem znajduje się wygodna stacja ładowania, którą można na stałe przymocować do ściany. W ten sposób wystarczy odłożyć sprzęt na miejsce, aby ten zaczął uzupełniać energię we wbudowanym akumulatorze. A jeśli już przy baterii jesteśmy, to ta ma wystarczyć nawet na 60 min sprzątania.