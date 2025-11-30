Oprogramowanie

Aluminium OS: tak Google chce połączyć Androida i ChromeOS

To już niemal pewne: dni ChromeOS w obecnej formie są policzone. Nowe przecieki potwierdzają, że Google pracuje nad ujednoliconą platformą o nazwie kodowej Aluminium OS. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 30 LIS 2025
Nie ma co ukrywać – ChromeOS to ślepa uliczka w rozwoju systemów operacyjnych na komputery, a dziś ta platforma nie dorównuje oczekiwaniom bardziej wymagających użytkowników. Najwyraźniej do tego samego wniosku doszedł Google, który chce wreszcie na poważnie rzucić wyzwanie systemom Windows i macOS, wychodząc poza niszę tanich laptopów edukacyjnych.

Od lat spekulowano o fuzji systemów operacyjnych Google – ChromeOS i Androida – a teraz mamy na to twarde dowody. Redakcja Android Authority dotarła do oferty pracy opublikowanej przez Google, która nie pozostawia złudzeń co do planów firmy na najbliższe lata. Gigant poszukuje starszego kierownika produktu, który będzie odpowiedzialny za rozwój nowego systemu operacyjnego Aluminium opartego na Androidzie i AI.

Aluminium OS – co kryje się za tą nazwą?

Nazwa kodowa Aluminium to wyraźne nawiązanie do korzeni projektu. Podobnie jak Chromium jest fundamentem ChromeOS, tak Aluminium ma stać się bazą dla nowej ery komputerów Google, które jednak tym razem mają czerpać więcej z Androida. Projekt ten jest bezpośrednią realizacją zapowiedzi ze szczytu Snapdragon Summit, gdzie Google ogłosił współpracę z Qualcommem, mając w planach wprowadzenie Androida na rynek PC. Cel jest jasny: stworzenie platformy, która dzięki integracji z Google AI (Gemini) będzie mogła konkurować nie tylko z iPadami, ale pełnoprawnymi komputerami osobistymi.

W przecieku pojawia się też podział urządzeń na kategorie, który sugeruje odejście od pomysłu na Chromebooka jako taniego laptopa do przeglądania sieci. Dokumenty wspominają o strukturze obejmującej: AL Entry (podstawowe urządzenia), AL Mass Premium (średnia półka) oraz AL Premium (urządzenia flagowe).

Co więcej, Aluminium OS trafi nie tylko na klasyczne laptopy. Plan Google uwzględnia również tablety, urządzenia hybrydowe oraz boxy, czyli odpowiedniki Maca Mini czy Chromeboxów. Jak widać, Google chce pokryć pełne spektrum rynku hardware'owego.

Pojawienie się Aluminium OS rodzi pytania o przyszłość obecnego ChromeOS. Wewnętrzne raporty sugerują, że inżynierowie Google już teraz określają obecną platformę mianem ChromeOS Classic lub non-Aluminium ChromeOS.

Wprowadzenie nowego systemu ma być jednak ewolucją, a nie rewolucją, która zostawi użytkowników na lodzie. Przewiduje się okres przejściowy, w którym obie platformy będą współistnieć. Google testuje już nowy system na urządzeniach deweloperskich z układami MediaTek Kompanio 520 oraz Intel Alder Lake 12. gen, co daje cień nadziei, że niektóre istniejące Chromebooki mogą otrzymać aktualizację do nowego systemu.

Choć prace nad systemem trwają i obejmują testy kompilacji Androida 16, na finalny produkt przyjdzie nam jeszcze poczekać. Google potwierdził, że projekt wystartuje w 2026 roku. Biorąc pod uwagę ten harmonogram, jest wysoce prawdopodobne, że Aluminium OS zadebiutuje na rynku jako wersja bazująca na Androidzie 17.

Image
telepolis
Android Google chromeos Aluminium OS
Zródła zdjęć: Telepolis.pl, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority