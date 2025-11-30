Nothing OS 4.0 leci do starszych telefonów. Trzy modele z Androidem 16

Nothing OS 4.0 został oficjalnie zaprezentowany 21 listopada i od razu zaczął być udostępniany do najnowszego Nothing Phone (3). Producent zapowiedział jednak, że nie będzie długo zwlekał z dostarczeniem nowego softu na kolejne urządzenia i tak też się dzieje w rzeczywistości.

Aktualizacja jest dostępna dla trzech modeli:

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a),

Nothing Phone (2a) Plus.

Producent zaleca, by przed rozpoczęciem instalacji wykonać kopię zapasową zdjęć, kontaktów i rejestrów połączeń. Ostrzega również, że bezpośrednio po aktualizacji telefon może się chwilowo nagrzewać, co jest naturalnym procesem optymalizacji systemu.

Aktualizacja przynosi nie tylko najnowszego Androida 16, ale także szereg autorskich rozwiązań producenta, które znacząco wpływają na personalizację i obsługę telefonu.

Co nowego w Nothing OS 4.0?

Nothing OS 4.0 kładzie duży nacisk na porządek i estetykę. Jedną z kluczowych nowości jest możliwość ukrywania aplikacji bezpośrednio z poziomu ekranu głównego lub szuflady aplikacji. Ukryte programy trafiają do specjalnej sekcji w szufladzie, co zwiększa prywatność użytkownika.

Wprowadzono też nowe rozmiary widżetów Pogoda, Krokomierz i Czas, a także układ 2×2 w szybkich ustawieniach, a większość kafelków w panelu powiadomień obsługuje teraz większy format. Nowa funkcja Widok w oknie (Pop-up view) pozwala otworzyć dwie pływające aplikacje jednocześnie i przełączać się między nimi za pomocą prostych gestów. Wystarczy przesunąć palcem w górę od dołu, aby zminimalizować, lub w dół, aby rozwinąć na pełny ekran.

Nothing OS 4.0 wprowadza także tryb Bardzo Ciemny (Extra Dark Mode), który pogłębia czernie, poprawia kontrast i zmniejsza zużycie energii w całym systemie. Odświeżeniu uległy także ikony aplikacji Nothing oraz pasek stanu, który ma być teraz bardziej czytelny. Na ekranie blokady pojawił się efekt rozmycia tapety podczas wpisywania hasła oraz dwa nowe style zegara.

Ciekawą nowością w wersji 4.0 jest funkcja Playground, na razie w wersji Alpha. Jest to hub integrujący treści tworzone przez społeczność Nothing, takie jak presety aparatu czy profile korektora graficznego (EQ). W ramach tego modułu użytkownicy także mogą pobierać Essential Apps – proste narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, również rozwijane przez społeczność.

System oświetlenia Glyph, będący znakiem rozpoznawczym marki, zyskał integrację z systemem powiadomień Androida 16. Pasek postępu Glyph Progress korzysta teraz z funkcji aktualizacji na żywo, co powinno zapewnić lepsze wsparcie w aplikacjach firm trzecich (np. przy zamawianiu przejazdów czy jedzenia).