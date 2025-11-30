Sok pomarańczowy ma większy wpływ na organizm, niż sądzono do tej pory
Sok pomarańczowy z rana dobrym wyborem? Okazuje się, że ten napój nie tylko podnosi cukier, ale może mieć o wiele większy wpływ na organizm ludzki, niż kiedykolwiek sądzili naukowcy.
Sok pomarańczowy na zdrowie?
Wiele osób w ogóle nie rozmyśla na temat właściwości soku pomarańczowego, który często pijemy do śniadania. Bywa, że nalewamy go sobie bez większego zastanowienia i po prostu pijemy. Naukowcy odkryli, że ten codzienny dla wielu osób napój, może mieć o wiele większy wpływ na organizm niż tylko samo gaszenie pragnienia.
A jednak, chodzi o odporność
Niedawne badania wykazały, że regularne spożywanie soku pomarańczowego może wpływać na aktywność tysięcy genów w naszych komórkach odpornościowych. Wiele z tych genów może kontrolować ciśnienie krwi, łagodzić stany zapalne i regulować sposób, w jaki organizm przetwarza cukier. Wszystko to odgrywa istotną długoterminową rolę w zdrowiu naszego serca.
Podczas badania, obserwowane osoby dorosłe piły 500 ml czystego soku pomarańczowego, pasteryzowanego. Codziennie przez dwa miesiące. Po tym czasie, wiele genów, związanych ze stanem zapalnym i nadciśnieniem tętniczym stało się mniej aktywnych.
Im więcej soku, tym mniej stresu
Należały do nich NAMPT, IL6 i NLRP3, które zazwyczaj aktywują się w warunkach stresu. Gen odpowiedzialny za zdolność nerek do magazynowania sodu również stał się mniej aktywny. Badania te są zgodne z wcześniejszymi, które wykazały, że picie soku pomarańczowego może obniżać ciśnienie u młodych osób.
Nowe badania pokazują, że wywołuje on drobne zmiany w układach regulacyjnych organizmu, zmniejsza stany zapalne i pomaga rozluźnić naczynia krwionośne.
I choć w dalszym ciągu, całe owoce pozostają lepszym wyborem ze względu na zawartość błonnika, to jednak szklanka czystego soku też ma pozytywne skutki zdrowotne, które kumulują się z czasem.