Sok pomarańczowy ma większy wpływ na organizm, niż sądzono do tej pory

Sok pomarańczowy na zdrowie?

Wiele osób w ogóle nie rozmyśla na temat właściwości soku pomarańczowego, który często pijemy do śniadania. Bywa, że nalewamy go sobie bez większego zastanowienia i po prostu pijemy. Naukowcy odkryli, że ten codzienny dla wielu osób napój, może mieć o wiele większy wpływ na organizm niż tylko samo gaszenie pragnienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

A jednak, chodzi o odporność

Niedawne badania wykazały, że regularne spożywanie soku pomarańczowego może wpływać na aktywność tysięcy genów w naszych komórkach odpornościowych. Wiele z tych genów może kontrolować ciśnienie krwi, łagodzić stany zapalne i regulować sposób, w jaki organizm przetwarza cukier. Wszystko to odgrywa istotną długoterminową rolę w zdrowiu naszego serca.

Podczas badania, obserwowane osoby dorosłe piły 500 ml czystego soku pomarańczowego, pasteryzowanego. Codziennie przez dwa miesiące. Po tym czasie, wiele genów, związanych ze stanem zapalnym i nadciśnieniem tętniczym stało się mniej aktywnych.

Im więcej soku, tym mniej stresu

Należały do nich NAMPT, IL6 i NLRP3, które zazwyczaj aktywują się w warunkach stresu. Gen odpowiedzialny za zdolność nerek do magazynowania sodu również stał się mniej aktywny. Badania te są zgodne z wcześniejszymi, które wykazały, że picie soku pomarańczowego może obniżać ciśnienie u młodych osób.

Nowe badania pokazują, że wywołuje on drobne zmiany w układach regulacyjnych organizmu, zmniejsza stany zapalne i pomaga rozluźnić naczynia krwionośne.