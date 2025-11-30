Nauka

Sok pomarańczowy ma większy wpływ na organizm, niż sądzono do tej pory

Sok pomarańczowy z rana dobrym wyborem? Okazuje się, że ten napój nie tylko podnosi cukier, ale może mieć o wiele większy wpływ na organizm ludzki, niż kiedykolwiek sądzili naukowcy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:12
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sok pomarańczowy ma większy wpływ na organizm, niż sądzono do tej pory

Sok pomarańczowy na zdrowie?

Wiele osób w ogóle nie rozmyśla na temat właściwości soku pomarańczowego, który często pijemy do śniadania. Bywa, że nalewamy go sobie bez większego zastanowienia i po prostu pijemy. Naukowcy odkryli, że ten codzienny dla wielu osób napój, może mieć o wiele większy wpływ na organizm niż tylko samo gaszenie pragnienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

A jednak, chodzi o odporność

Niedawne badania wykazały, że regularne spożywanie soku pomarańczowego może wpływać na aktywność tysięcy genów w naszych komórkach odpornościowych. Wiele z tych genów może kontrolować ciśnienie krwi, łagodzić stany zapalne i regulować sposób, w jaki organizm przetwarza cukier. Wszystko to odgrywa istotną długoterminową rolę w zdrowiu naszego serca.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wyciskarka do cytrusów CAMRY CR 4008
Wyciskarka do cytrusów CAMRY CR 4008
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Wyciskarka do cytrusów CAMRY CR 4006
Wyciskarka do cytrusów CAMRY CR 4006
0 zł
157.07 zł - najniższa cena
Kup teraz 157.07 zł
Wyciskarka do cytrusów BLACK&DECKER BXCJ350E
Wyciskarka do cytrusów BLACK&DECKER BXCJ350E
0 zł
206.44 zł - najniższa cena
Kup teraz 206.44 zł
Advertisement

Podczas badania, obserwowane osoby dorosłe piły 500 ml czystego soku pomarańczowego, pasteryzowanego. Codziennie przez dwa miesiące. Po tym czasie, wiele genów, związanych ze stanem zapalnym i nadciśnieniem tętniczym stało się mniej aktywnych.

Im więcej soku, tym mniej stresu

Należały do nich NAMPT, IL6 i NLRP3, które zazwyczaj aktywują się w warunkach stresu. Gen odpowiedzialny za zdolność nerek do magazynowania sodu również stał się mniej aktywny. Badania te są zgodne z wcześniejszymi, które wykazały, że picie soku pomarańczowego może obniżać ciśnienie u młodych osób.

Nowe badania pokazują, że wywołuje on drobne zmiany w układach regulacyjnych organizmu, zmniejsza stany zapalne i pomaga rozluźnić naczynia krwionośne. 

I choć w dalszym ciągu, całe owoce pozostają lepszym wyborem ze względu na zawartość błonnika, to jednak szklanka czystego soku też ma pozytywne skutki zdrowotne, które kumulują się z czasem. 

Image
telepolis
pomarańczowy badania naukowe dieta na zdrowie
Zródła zdjęć: Lomb / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com