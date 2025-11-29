Samsung zaskakuje. Chodzi o nowy typ monitora do PC

Szykuje się potencjalnie duża zmiana na rynku monitorów do komputerów PC. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Samsung wprowadzi nowy typ produktu na rynek.

Samsung szykuje monitory WOLED

Jak podaje specjalistyczny portal flatpanels, Samsung może wprowadzić monitory z panelami WOLED. Do tej pory koreański gigant skupiał się na monitorach QD-OLED, a według najnowszych informacji monitory WOLED miałyby panele nieprodukowane przez LG Display, który dominuje w tej przestrzeni.

Źródłem tych sensacji jest portal Wccftech, który powołuje się na chińską sieć sprzedaży Channelgate, w której pojawiły się wstępne informacje o monitorach Samsunga na 2026 r.: S27HG612SC (27" G61SH), S27HG802SC (27" G80SH), S32HG802SC (32" G80SH) and S27HG702WC (27" G70SH).

Model G70SH ma ukazać się w czerwcu 2026 roku i będzie pierwszym monitorem Samsunga z panelem WOLED. Ma cechować się rozdzielczością 4K i odświeżaniem 165 Hz (z możliwością podbicia 330 Hz). Istnieje spora szansa (tak podaje koreański portal The Elec), że producentem panelu będzie BOE zamiast LG Display (aczkolwiek LG nie jest definitywnie wykluczone).

Pozostałe monitory według przecieku z ChannelGate to modele QD-OLED z rozdzielczościami 2K lub 4K i odświeżaniem 240 Hz lub 500 Hz. Mają one wejść do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 r.