Bank ma ważną wiadomość dla kilentów. Mają czas do 10 marca

Wstrzymanie przyjmowanie nowych wniosków o kredyt od 10 marca 2026

Od 10 marca City Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. czytamy w komunikacie banku.

Blokada ta to nic innego, jak wymóg techniczny, przed zbliżającym się przejęciem części detalicznej banku przez VeloBank. Bank musi rozliczyć wszystkie otwarte procesy kredytowe, zanim portfele klientów zostaną fizycznie przeniesione do nowych systemów.

Proces sprzedaży nie ma wpływu na bieżącą działalność City Handlowy. Przejście do VeloBanku będzie płynne i automatyczne - klienci zachowają dostęp do tak samo bogatej oferty produktowej. zapewnia bank w komunikacie na swojej stronie.

City Handlowy dołączy do VeloBanku

City Handlowy oczekuje, że przejęcie nastąpi w połowie 2026 roku. Ale oczywiście, ostateczny termin będzie zależał od uzyskania wszystkich wymaganych zgód oraz osiągnięcia gotowości operacyjnej.

VeloBank przejmie wszystkich klientów detalicznych City Handlowego i około 1600 pracowników. Umowa ta została podpisana jeszcze pod koniec maja 2025 roku. Oznacza to, że do VeloBanku trafi cały pakiet usług takich, jak: usługi maklerskie, pożyczki, karty kredytowe, zarządzanie majątkiem oraz sieć oddziałów. W zamian za to, Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku.