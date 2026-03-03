Bank ma ważną wiadomość dla kilentów. Mają czas do 10 marca
City Handlowy poinformował swoich klientów, że wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. Jest to świadomy ruch, związany z przygotowaniami do połączenia części banku do VeloBanku.
Wstrzymanie przyjmowanie nowych wniosków o kredyt od 10 marca 2026
Od 10 marca City Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną.
Blokada ta to nic innego, jak wymóg techniczny, przed zbliżającym się przejęciem części detalicznej banku przez VeloBank. Bank musi rozliczyć wszystkie otwarte procesy kredytowe, zanim portfele klientów zostaną fizycznie przeniesione do nowych systemów.
Proces sprzedaży nie ma wpływu na bieżącą działalność City Handlowy. Przejście do VeloBanku będzie płynne i automatyczne - klienci zachowają dostęp do tak samo bogatej oferty produktowej.
City Handlowy dołączy do VeloBanku
City Handlowy oczekuje, że przejęcie nastąpi w połowie 2026 roku. Ale oczywiście, ostateczny termin będzie zależał od uzyskania wszystkich wymaganych zgód oraz osiągnięcia gotowości operacyjnej.
VeloBank przejmie wszystkich klientów detalicznych City Handlowego i około 1600 pracowników. Umowa ta została podpisana jeszcze pod koniec maja 2025 roku. Oznacza to, że do VeloBanku trafi cały pakiet usług takich, jak: usługi maklerskie, pożyczki, karty kredytowe, zarządzanie majątkiem oraz sieć oddziałów. W zamian za to, Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku.
Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 roku. Na ten moment, właścicielem 75 procent akcji jest amerykański Citibank.