Kredyty

Bank ma ważną wiadomość dla kilentów. Mają czas do 10 marca

City Handlowy poinformował swoich klientów, że wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. Jest to świadomy ruch, związany z przygotowaniami do połączenia części banku do VeloBanku. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bank ma ważną wiadomość dla kilentów. Mają czas do 10 marca

Wstrzymanie przyjmowanie nowych wniosków o kredyt od 10 marca 2026

Od 10 marca City Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną.

czytamy w komunikacie banku.

Blokada ta to nic innego, jak wymóg techniczny, przed zbliżającym się przejęciem części detalicznej banku przez VeloBank. Bank musi rozliczyć wszystkie otwarte procesy kredytowe, zanim portfele klientów zostaną fizycznie przeniesione do nowych systemów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Proces sprzedaży nie ma wpływu na bieżącą działalność City Handlowy. Przejście do VeloBanku będzie płynne i automatyczne - klienci zachowają dostęp do tak samo bogatej oferty produktowej.

zapewnia bank w komunikacie na swojej stronie. 

City Handlowy dołączy do VeloBanku

City Handlowy oczekuje, że przejęcie nastąpi w połowie 2026 roku. Ale oczywiście, ostateczny termin będzie zależał od uzyskania wszystkich wymaganych zgód oraz osiągnięcia gotowości operacyjnej. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Błękitny
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Błękitny
0 zł
6299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299.99 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
0 zł
6299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Błękitny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Błękitny (CPO) 2x eSIM
-200 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Advertisement

VeloBank przejmie wszystkich klientów detalicznych City Handlowego i około 1600 pracowników. Umowa ta została podpisana jeszcze pod koniec maja 2025 roku. Oznacza to, że do VeloBanku trafi cały pakiet usług takich, jak: usługi maklerskie, pożyczki, karty kredytowe, zarządzanie majątkiem oraz sieć oddziałów. W zamian za to, Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku. 

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 roku. Na ten moment, właścicielem 75 procent akcji jest amerykański Citibank. 

Apple iPhone 17e
Image
telepolis
banki kredyty Citibank największe banki w Polsce Kredyty hipoteczne Velo Bank
Zródła zdjęć: Andriy Blokhin / Shutterstock
Źródła tekstu: City Handlowy, Money.pl, Bezprawnik.pl