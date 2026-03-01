Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na marzec 2026

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas głównie wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, jest płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z HDD, oferując już tylko SSD. Wszystkie proponowane PC wspierają system operacyjny Microsoft Windows 11.

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon czy Intel ARC. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach starszych generacji. Wszystkie zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

Jeśli komuś zależy na najlepszym stosunku cena-wydajność warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane. Zwłaszcza w przypadku pamięci RAM czy kart graficznych, których ceny zwariowały. Nośniki półprzewodnikowe najlepiej kupować nowe.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

To najtańszy zestaw komputerowy w naszym poradniku, który złożony został całkowicie z nowych części, dostępnych w sklepach i objętych gwarancją. Nie jest to demon wydajności, ale poradzi sobie z przeglądaniem internetu, konsumpcją treści i pracą biurową. Co najważniejsze, ma duże możliwości taniej modernizacji w przyszłości - warto rozszerzyć RAM do 16 GB. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 3200G 189 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 209 zł Pamięci RAM G.SKILL Aegis 8 GB 3000 MHz CL 16 249 zł Karta graficzna Zintegrowana w procesorze Dysk Patriot P220 256 GB 179 zł Zasilacz DeepCool PF500 500 W 80+ 139 zł 965 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 2700 zł (AMD)

Ten zestaw komputerowy to pierwsza maszyna w naszym poradniku, którą można nazwać "gamingową". Wszystko za sprawą dedykowanego, a nie zintegrowanego układu graficznego. Tak czy siak procesor z 8 rdzeniami i 16 wątkami na bazie starej architektury to w 2026 roku raczej propozycja tylko dla osób, które ogrywają tytuły sprzed lat albo czerpią radość z produkcji niezależnych, a nie dla fanów wymagających gier AAA.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 5700 569 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 209 zł Pamięci RAM Patriot Viper Steel DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16 469 zł Karta graficzna Gainward GeForce RTX 5050 StormX 8 GB 999 zł Dysk Crucial P310 500 GB 295 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 199 zł 2740 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 3400 zł (Intel)

Wydając kilkaset złotych więcej dostajemy procesor z mocniejszym pojedynczym wątkiem, większa liczbą rdzeni oraz o około 30% wydajniejszą kartę graficzną. Co to oznacza? Zestaw poradzi sobie z grami o lepszej grafice i po prostu posłuży dłuższy czas. Nadal nie jest to jakiś potwór, a bardziej solidna podstawa do modernizacji w przyszłości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardziej rozbudowaną i lepiej wyposażoną płytę główną.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5‑14400F 729 zł Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 359 zł Pamięci RAM G.SKILL Aegis DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16 499 zł Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB 1359 zł Dysk Crucial P310 500 GB 295 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 199 zł 3440 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 4400 zł (Intel)

Ten PC pozwoli już na zabawę w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD bez konieczności wybierania niskiego profilu w ustawieniach gry, a okolice średnio-wysokiego. Wszystko dzięki wydajniejszym modułom RAM oraz karcie pamięci z dwa razy większą pamięcią VRAM, coraz łapczywiej konsumowaną przez gry AAA. Do tego dochodzi mocniejszy zasilacz.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 5 225F 569 zł Płyta główna ASRock B860M-H2 419 zł Pamięci RAM PNY DDR5 16 GB 4800 MHz CL 40 749 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB 1999 zł Dysk Patriot P400 (V4) 1 TB 469 zł Zasilacz ENDORFY Vero L6 650 W 80 PLUS Bronze 239 zł 4444 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 5600 zł (Intel)

Sięgamy wreszcie po 32 GB pamięci RAM, a prócz tego dostajemy kilka udogodnień jak modularny zasilacz o wyższej mocy i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold, lepiej wyposażoną płytę główną czy wydajniejszy SSD. Dedykowane chłodzenie zapewni cichszą pracę PC.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 5 225F 569 zł Płyta główna GIGABYTE B860M D3HP 519 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1429 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB 1999 zł Dysk Crucial P310 1 TB 549 zł Zasilacz Fractal Design Ion 750 W 80 PLUS Gold 395 zł Chłodzenie ENDORFY Fera 5 119 zł 5579 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 6100 zł (AMD)

Procesor AMD Ryzen 7 7700X to przedstawiciel generacji, która oparta jest na architekturze AMD Zen 4. Oferuje on 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5,4 GHz. Debiutował pod koniec 2022 roku i korzysta z przyszłościowej platformy z gniazdem AMD AM5. 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 wystarczy do wszystkich gier AAA w najbliższych latach. I to z działającym w tle Discordem, Steamem czy przeglądarką. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7700X 969 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 519 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1429 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse16 GB 2099 zł Dysk Crucial P310 1 TB 549 zł Zasilacz Fractal Design Ion 750 W 80 PLUS Gold 395 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 6139 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 7400 zł (Intel)

Intel Core Ultra 7 265K to procesor z 2025 roku. Mowa o 20 rdzeniach i 20 wątkach z zegarem bazowym 3,9 GHz i do 5,5 GHz w trybie Turbo. Co więcej jest on odblokowany, a więc entuzjaści mogą pokusić się o OC. To porządny CPU nie tylko do gier, ale i pracy oraz AI za sprawą układu NPU. Dostajemy tutaj też nowszą i wydajniejszą kartę graficzną z rodziny Radeon RX 9000.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core Ultra 7 265K 1129 zł Płyta główna GIGABYTE Z890M Gaming X 749 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1429 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2849 zł Dysk Crucial P310 1 TB 549 zł Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 750 W 499 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 7383 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 8239 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najlepszych układów dla graczy. Co prawda oferuje "tylko" 8 rdzeni i 16 wątków, ale pierwsze skrzypce gra aż 96 MB pamięci L3. Płyta główna z gniazdem AM5 stwarza też pole do modernizacji w przyszłości. Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera mogą rozważyć dopłacenie do chłodzenia wodnego jak Arctic Liquid Freezer III, bowiem seria AMD Ryzen 7000X3D jest dość gorąca.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 1479 zł Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 855 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1429 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 3099 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 699 zł Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 750 W 499 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 179 zł 8239 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 9600 zł (Intel)

Ten zestaw komputerowy to aż 20 rdzeni i 28 wątków przy zegarze do 5,6 GHz i to zaraz po wyjęciu z pudełka oraz najnowsza karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Tym samym bez różnicy czy jesteście zapalonymi graczami strategii, sandboxów czy może potrzebujecie maszyny do wymagającej pracy - ta konfiguracja sprzętowa się świetnie do tego nadaje.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i7-14700KF 1369 zł Płyta główna MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi 799 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1429 zł Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 4399 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 699 zł Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 750 W 499 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 9613 zł Pokaż więcej

Zestaw Komputerowy do 10 000 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 9800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wąkowy procesor, który debiutował na rynku w listopadzie 2024. Za sprawą najnowszej architektury AMD Zen5 oraz ogromnej pamięci podręcznej jest to aktualnie najwydajniejsza propozycja do gier. Osoby szukające komputera do pracy, zwłaszcza zadań wielowątkowych, powinny jednak skierować wzrok w stronę Intela. AMD Ryzen 9000X3D to CPU typowo gamingowe.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 1849 zł Płyta główna GIGABYTE X870 Eagle WiFi7 855 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30 1429 zł Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB 4399 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 699 zł Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 750 W 499 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 10 149 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 23 000 zł (Intel)

Tutaj popuściliśmy wodzę fantazji, ale nadal pamiętając o dobrym stosunku wydajności i jakości, względem ceny. W efekcie otrzymujemy najmocniejszą konsumencką kartę graficzną na rynku, najwydajniejszy procesor Intela 14. generacji, 32 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 oraz SSD M.2 NVMe 2 TB. Sięgnęliśmy również po bardziej rozbudowaną płytę główną i dużo mocniejszy zasilacz, oferujący 10 lat gwarancji. Komponent Model Cena Procesor Intel Core i9-14900KF 1779 zł Płyta główna ASUS ROG Strix Z790-H Gaming WiFi 1599 zł Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 32 GB 7600 MHz CL 36 1699 zł Karta graficzna ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid OC 32 GB 15 999 zł Dysk Kingston KC3000 2 TB 1049 zł Zasilacz Fractal Ion 3 Gold 1000 W 659 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 23 203 zł Pokaż więcej

Polecane obudowy komputerowe

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas ma inny gust, a więc trudno do każdego zestawu zaproponować obudowę, która odpowiadałaby wszystkim. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dodatkową listę samych obudów. Do wyboru są konstrukcje od różnych producentów i w szerokim zakresie cen. Oczywiście nie warto łączyć najtańszego zestawu z najdroższą obudową i vice versa.

Polecane chłodzenia procesora

Chłodzenie procesora to element, na którym początkowo można trochę zaoszczędzić. Większość CPU od AMD i Intela dostaje podstawowy cooler w zestawie - wyjątkiem są procesory do podkręcania. Nie jest on ani wydajny, ani cichy, ale ma dwa plusy - jest "za darmo" oraz zmieści się w prawie każdej "skrzynce". Trzeba bowiem pamiętać, że wysokość coolera trzeba dopasować względem szerokości obudowy. Dodatkowo tutaj w dużej mierze decyduje gust, bo niektórzy z Was mogą szukać prostych konstrukcji, a inni RGB LED.

Polecane monitory do pracy i gier