Gry

GTA 6 ma być przełomem. Zaoferuje niesamowity realizm świata

GTA 6 ma być najbardziej realistyczną grą z otwartym światem w historii. Tak twierdzi były pracownik Rockstar Games.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
GTA 6 ma być przełomem. Zaoferuje niesamowity realizm świata

GTA 6 to najbardziej wyczekiwana gra 2026 roku. Jednak oczekiwania zdają się jeszcze większe. Wszystkie doniesienia, plotki i pogłoski sugerują tytuł absolutnie przełomowy. Cegiełkę do tego dołożył były pracownik Rockstar Games.

Dalsza część tekstu pod wideo

GTA 6 będzie przełomem?

Na Reddicie pojawiło się dużo informacji na temat GTA 6. Ujawnił je człowiek, który przedstawił się jako były pracownik Rockstar Games. Jeśli jego słowa się potwierdzą, to naprawdę możemy mieć do czynienia z grą, której jeszcze nie było.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Life Is Strange 2 Gra NINTENDO SWITCH
Life Is Strange 2 Gra NINTENDO SWITCH
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Mandragora: Whispers of the Witch Tree Edycja Kolekcjonerska Gra XBOX SERIES X
Mandragora: Whispers of the Witch Tree Edycja Kolekcjonerska Gra XBOX SERIES X
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Asterix and Obelix: Slap them All CIB Gra Nintendo Switch
Asterix and Obelix: Slap them All CIB Gra Nintendo Switch
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Advertisement

Informator twierdzi, że w GTA 6 będziemy mieli do czynienia z najbardziej realistycznym, otwartym światem w historii gier. W praktyce ma to oznaczać między innymi możliwość interakcji z każdym NPC w grze. Będziemy mogli się z nimi witać, rozmawiać, czy nawet flirtować.

Jednak najciekawiej zapowiada się możliwość wpisywania swoich własnych dialogów, na które niezależne postacie mają nam odpowiadać. Co więcej, mają one pamiętać te wszystkie interakcje i reagować zgodnie z nimi w przyszłości.

Do tego w GTA 6 mamy mieć do czynienia z żyjącymi lokalizacjami, np. lotniskami czy marketami. Nie mają one być tylko dekoracją.

Poza tym koniec z wpadaniem do sklepów, aby je okraść i zyskać szybki zarobek. O ile w przypadku zwykłych sklepików ma to być dość łatwe, a reakcja policji znacznie mniej dotkliwa, o tyle napad na luksusowy sklep czy jubilera to już inna para kaloszy. Takie miejsca mają mieć systemy ochrony, a policja ma reagować szybciej i bardziej stanowczo. Takie kradzieże mają wymagać planowania.

Dużą rolę w grze mają odegrać też telefony, napakowane różnymi aplikacjami, pozwalające na interakcje oraz planowanie kolejnych akcji.

Image
telepolis
Rockstar Games GTA 6 GTA 6 przeciek
Zródła zdjęć: Rockstar Games
Źródła tekstu: digitaltrends