GTA 6 ma być przełomem. Zaoferuje niesamowity realizm świata

GTA 6 to najbardziej wyczekiwana gra 2026 roku. Jednak oczekiwania zdają się jeszcze większe. Wszystkie doniesienia, plotki i pogłoski sugerują tytuł absolutnie przełomowy. Cegiełkę do tego dołożył były pracownik Rockstar Games.

Dalsza część tekstu pod wideo

GTA 6 będzie przełomem?

Na Reddicie pojawiło się dużo informacji na temat GTA 6. Ujawnił je człowiek, który przedstawił się jako były pracownik Rockstar Games. Jeśli jego słowa się potwierdzą, to naprawdę możemy mieć do czynienia z grą, której jeszcze nie było.

Informator twierdzi, że w GTA 6 będziemy mieli do czynienia z najbardziej realistycznym, otwartym światem w historii gier. W praktyce ma to oznaczać między innymi możliwość interakcji z każdym NPC w grze. Będziemy mogli się z nimi witać, rozmawiać, czy nawet flirtować.

Jednak najciekawiej zapowiada się możliwość wpisywania swoich własnych dialogów, na które niezależne postacie mają nam odpowiadać. Co więcej, mają one pamiętać te wszystkie interakcje i reagować zgodnie z nimi w przyszłości.

Do tego w GTA 6 mamy mieć do czynienia z żyjącymi lokalizacjami, np. lotniskami czy marketami. Nie mają one być tylko dekoracją.

Poza tym koniec z wpadaniem do sklepów, aby je okraść i zyskać szybki zarobek. O ile w przypadku zwykłych sklepików ma to być dość łatwe, a reakcja policji znacznie mniej dotkliwa, o tyle napad na luksusowy sklep czy jubilera to już inna para kaloszy. Takie miejsca mają mieć systemy ochrony, a policja ma reagować szybciej i bardziej stanowczo. Takie kradzieże mają wymagać planowania.