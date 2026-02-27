Zegarki Huawei znów zapłacą zbliżeniowo. Curve Pay zastąpi pechowe Quicko

Podczas wczorajszej, globalnej premiery smartwatcha Huawei WATCH GT Runner 2 producent potwierdził integrację z usługą Curve Pay, która umożliwi korzystanie z niezależnych płatności NFC na zegarkach Huawei. To ważna informacja szczególnie dla polskich użytkowników, którzy jeszcze niedawno stracili dostęp do płatności zbliżeniowych w smartwatchach tej marki.

Płatności NFC w zegarkach Huawei działały dotychczas za pośrednictwem aplikacji Quicko Wallet – fintechowego rozwiązania polskiej spółki Quicko z Tarnowskich Gór, która posiadała licencję krajowej instytucji płatniczej od września 2021 roku. Niestety, w styczniu Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o jednogłośnej decyzji cofnięcia tej licencji. Według regulatora spółka nie zapewniała ostrożnego i stabilnego zarządzania usługami płatniczymi. Quicko musi rozwiązać umowy ze wszystkimi użytkownikami do 30 kwietnia 2026 r.

W tej sytuacji Huawei został na lodzie, jednak natura nie znosi próżni. Od jakiegoś czasu krążyły już pogłoski, że nowym partnerem Huawei będzie Curve Pay. Teraz producent potwierdził to oficjalnie.

Huawei WATCH GT Runner 2 będzie pierwszy

Curve Pay trafi w pierwszej kolejności do użytkowników Huawei WATCH GT Runner 2 w wybranych krajach, w tym w Polsce. W naszym kraju urządzenie wejdzie do sprzedaży 9 marca. O wprowadzeniu płatności NFC na kolejne modele firma Huawei będzie informować na bieżąco, ale można bez ryzyka pomyłki założyć, że wkrótce płatności NFC trafią także do zegarków z serii Huawei Watch GT 6 oraz do modelu Watch Ultimate 2. W późniejszym terminie powinna objąć też starsze generacje.

Aby skorzystać z Curve Pay w zegarku Huawei, wystarczy sparować go ze smartfonem z systemem Android, HMS lub iOS. Płatności będzie można dokonywać samym zegarkiem – bez potrzeby posiadania telefonu przy sobie, co ma szczególne znaczenie podczas treningu czy biegania.