Huawei z nowym super zegarkiem. Oto WATCH GT Runner 2

Nowy GT Runner 2 to druga odsłona zegarka dla biegaczy z 2021 roku. Po pięciu latach producent znacznie odświeżył konstrukcję i wyposażenie, a debiutujący model może stanowić poważną konkurencję dla zegarków Garmina czy Polara.

Koperta modelu Huawei WATCH GT Runnera 2 wykonana jest z tytanu klasy lotniczej, a wyświetlacz chroni szkło Kunlun Glass 2. generacji – znane z flagowych smartfonów Huawei, cieńsze i lżejsze od szafiru, a przy tym wyjątkowo odporne na upadki

Grubość obudowy GT Runnera 2 wynosi zaledwie 10,7 mm, średnica koperty to 43,5 mm, a całość bez paska waży 34,5 g – są to więc parametry idealne do długiego treningu czy zawodów bez zmęczenia. Wyświetlacz AMOLED ma średnicę 1,32 cala i osiąga jasność szczytową aż 3000 nitów.

Zegarek dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Midnight Black (czarna koperta tytanowa + czarny pasek AirDry), Dawn Orange (biała koperta tytanowa + pomarańczowy pasek AirDry) oraz Dusk Blue (czarna koperta tytanowa + niebieski pasek AirDry). Do każdego zestawu dołączany jest też dodatkowy pasek z fluoroelastomeru w dopasowanym kolorze. Pasek AirDry Woven Strap ma ażurową strukturę, która zapewnia 25% lepszą oddychalność niż wcześniejsze warianty

Huawei WATCH GT Runner 2 wyposaży jest dwuzakresowy moduł GNSS obsługujący systemy GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU oraz QZSS. Jak przekonuje producent, antena GNSS wzmacniana jest przez specjalną konstrukcję ramki środkowej i bezela, a całość wykorzystuje polaryzację kołową, dzięki czemu odbiornik lepiej łapie sygnał satelitarny. Według Huawei ta architektura przekłada się na wzrost wydajności anteny o 50% względem serii GT 6. Dla biegaczy oznacza to większą precyzje pomiaru w tunelach czy między wieżowcami.

Zegarek korzysta z systemu Huawei TruSense z unowocześnioną architekturą algorytmów i modułem TruSense. Monitorowane metryki zdrowia obejmują ciągły pomiar tętna i tętno spoczynkowe, ciągłe HRV. ciągłe SpO2, EKG i wykrywanie arytmii. Zegarek mierzy także zdrowie snu i oddech podczas snu.

Akumulator o pojemności 540 mAh ma wystarczyć na do 32 godzin aktywności biegowej (tryb GPS) lub do 14 dni lżejszego użytkowania.

Zaawansowane funkcje biegowe

Po raz pierwszy w swoich zegarkach Huawei wprowadza pomiar mocy biegu, funkcję opracowaną we współpracy z grupą biegową DSM-Firmenich Running Team. W odróżnieniu od tętna moc biegu mierzy bezwzględny wysiłek, uwzględniając opór powietrza, opór biegu i opór wzniesienia. Wartości wyświetlane są w czasie rzeczywistym bezpośrednio na tarczy zegarka.

Do tego zegarek jako pierwszy w ofercie Huawei dysponuje algorytmem wykrywania progu mleczanowego w czasie rzeczywistym, opracowanym we współpracy z Beijing Sport University. GT Runner 2 wprowadza również optymalne strefy obciążenia treningowego z rozróżnieniem wysiłku tlenowego (aerobowego) i beztlenowego (anaerobowego).

Nową funkcją jest też dynamiczny czas regeneracji, dostosowywany m.in. do danych o śnie i stresie użytkownika.

Zegarek i aplikacja obsługują pełen cykl maratoński – przed startem, w trakcie wyścigu i po ukończeniu. Przed startem asystent biegowy umożliwia wyszukiwanie i dodawanie zawodów (np. maratonów w Barcelonie czy Berlinie), odliczanie do startu z wyświetleniem na tarczy oraz predykcję czasu ukończenia. Zegarek przechowuje do 12 biegów jednocześnie.

W trakcie biegu użytkownik może korzystać z inteligentnego trybu maratonu, który prowadzi tempem lub tętnem, wyświetla odchylenia od planu, a także przypomina o nawadnianiu i odżywianiu. Po biegu w aplikacji znajdzie się rozbudowana analiza z takimi danymi jak krzywą tempa, krzywą tętna, krzywe mocy, dane tlenowe i kadencji, a także dane o czasie kontaktu z podłożem, bilansie lewej/prawej stopy oraz szacunkowy czas VO2max.