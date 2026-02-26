Limity na gotówkę. Tyle wypłacisz miesięcznie albo dodatkowa prowizja
Limity wypłat gotówki z bankomatów już nie tylko jednorazowe, ale na całym miesiąc? Z tym muszą liczyć się niektórzy Polacy.
W ostatnim czasie zarówno Euronet, jak i Planet Cash wprowadziły limity wypłat gotówki z bankomatów za pomocą BLIKA. Pierwszy z operatorów ustalił je na kwotę 200 zł, a drugi uzależnia limity od umiejscowienia i rentowności danego urządzenia. Teraz na podobny krok, chociaż niezwiązany z BLIKIEM, zdecydował się brytyjski fintech Wise.
Miesięczny limit wypłat gotówki
Fintech Wise, w korespondencji do swoich polskich klientów, poinformował o zmianach w limitach wypłat z bankomatów. Te wejdą w życie już 1 marca 2026 roku. Do tej pory klienci mogli wypłacać maksymalnie 1000 zł miesięcznie w dwóch transakcjach. Zatem limit był nie tylko kwotowy, ale też po względem liczby wypłat. Po tym fintech naliczał dodatkowe opłaty w wysokości 1,75 proc.
Od marca zasady się zmieniają. Nadal miesięczny limit będzie wynosił 1000 zł, ale transakcji może być więcej, więc możliwe jest wypłacenie np. 5 razy po 200 zł. Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się korzystna. Problem w tym, że po przekroczeniu limitu prowizja wyniesie od 1 marca 2,69 proc. Poza tym Wise pobiera 2,5 zł od każdej transakcji, także tych mieszczących się we wspomnianych limitach.