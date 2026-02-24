Dostałeś skan tego dokumentu z banku? Czym prędzej utnij rozmowę

Przywłaszczone imię i nazwisko oraz zmyślony lub skradziony numer legitymacji. Tymi metodami oszuści podszywający się pod pracowników banków starali się uwiarygodnić swoim ofiarom do tej pory. Jednak ich metody oszustwa poszły o krok dalej. Teraz wysyłają oni skany fałszywych legitymacji bankowych. Zwykle jednak są to po prostu grafiki wygenerowane przez AI, które mają je przypominać.

Fałszywe legitymacje bankowe

Te trafiają do odbiorcy za pomocą wiadomości MMS, RCS, lub e-mail i na pierwszy rzut oka kogoś, kto nie widział legitymacji pracownika banku, wyglądają jak prawdziwy dokument. Jak je odróżnić od oryginalnych? Tak właściwie... nie jest to konieczne. Wysyłanie skanu tego dokumentu nie jest w żadnym z banków formą weryfikacji konsultanta.

O procederze tym jeszcze w grudniu ubiegłego roku informował PKO BP. Jednak, jak podaje Niebezpiecznik, oszuści podszywają się także pod Pekao S.A. Należy się przy tym spodziewać podobnego podszywania się także pod inne instytucje bankowe.