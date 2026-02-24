Sprzęt

Samsung Galaxy Z Fold8 może naprawić dwie wady poprzednika

Samsung przygotowuje kolejną generację swojego flagowego składanego smartfonu. Model Galaxy Z Fold8 może przynieść istotne zmiany w konstrukcji wyświetlacza i zasilaniu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung Galaxy Z Fold8 może naprawić dwie wady poprzednika

Ekran bez widocznego miejsca zgięcia

Samsung Galaxy Z Fold7 został bardzo dobrze przyjęty przez rynek ze względu na smukłą obudowę, jednak wciąż miał cechę charakterystyczną dla tej serii. Chodzi o bruzdę widoczną w miejscu składania wewnętrznego wyświetlacza. Choć była ona mniej zauważalna niż w starszych wersjach, użytkownicy nadal mogli ją wyczuć pod palcem, a nawet zobaczyć.

Dalsza część tekstu pod wideo
Samsung Galaxy Z Fold8 może naprawić dwie wady poprzednika

Według najnowszych doniesień, w nadchodzącym Galaxy Z Fold8 Samsung zamierza zastosować technologię, która całkowicie eliminuje ten problem. Producent pokazał już prototypy ekranów, które po rozłożeniu tworzą idealnie płaską powierzchnię. Rozwiązanie to ma trafić do składanego iPhone'a, ale jest szansa na to, że trafi również do produktu koreańskiego producenta. Może to dać Samsungowi przewagę nad konkurencją, która również pracuje nad podobnymi usprawnieniami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938 EU
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938 EU
0 zł
4787.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 4787.59 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Czarny SM-F766
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Czarny SM-F766
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S731
0 zł
2790.46 zł - najniższa cena
Kup teraz 2790.46 zł
Advertisement

Większy akumulator w nowym składaku

Drugą istotną wadą Folda 7 (i wszystkich wcześniejszych) jest pojemność akumulatora. Poprzednie generacje korzystały z ogniwa o pojemności 4400 mAh. W obliczu rosnących możliwości urządzeń konkurencji, takich jak Honor, wartość ta była uznawana za zbyt niską dla wymagających użytkowników.

Samsung Galaxy Z Fold8 może naprawić dwie wady poprzednika

Oczekuje się, że Galaxy Z Fold8 otrzyma większy akumulator. Samsung posiada już doświadczenie w umieszczaniu bardziej pojemnych ogniw w składanych konstrukcjach, co pokazał model Galaxy Z TriFold z baterią 5600 mAh. Nowy Fold ma zbliżyć się do tych parametrów, co z pewnością wydłuży czas pracy urządzenia bez konieczności zwiększania jego grubości.

Samsung Galaxy Z TriFold
9 opinii
Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold
9 opinii
Ekran 10.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5600mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Siedem lat aktualizacji oprogramowania

Samsung planuje utrzymać swoją politykę długiego wsparcia technicznego. Galaxy Z Fold8 będzie otrzymywał poprawki bezpieczeństwa i nowe wersje systemu przez siedem lat od premiery. Jest to standard, który przyciąga osoby szukające telefonu na długi czas użytkowania.

Producent liczy na to, że usunięcie bruzdy oraz poprawa czasu pracy na baterii pozwolą na zwiększenie wyników sprzedaży. Urządzenie ma być odpowiedzią na nadchodzące premiery innych marek, które również celują w segment premium. Oficjalna specyfikacja zostanie potwierdzona podczas prezentacji, która odbędzie się latem.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Samsung Galaxy Z Fold7 w RTV Euri AGD
Samsung Galaxy Z Fold7 w Media Expert
Samsung Galaxy Z Fold7 w Neonet
Image
telepolis
samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 specyfikacja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena