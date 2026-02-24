Samsung Galaxy Z Fold8 może naprawić dwie wady poprzednika

Ekran bez widocznego miejsca zgięcia

Samsung Galaxy Z Fold7 został bardzo dobrze przyjęty przez rynek ze względu na smukłą obudowę, jednak wciąż miał cechę charakterystyczną dla tej serii. Chodzi o bruzdę widoczną w miejscu składania wewnętrznego wyświetlacza. Choć była ona mniej zauważalna niż w starszych wersjach, użytkownicy nadal mogli ją wyczuć pod palcem, a nawet zobaczyć.

Według najnowszych doniesień, w nadchodzącym Galaxy Z Fold8 Samsung zamierza zastosować technologię, która całkowicie eliminuje ten problem. Producent pokazał już prototypy ekranów, które po rozłożeniu tworzą idealnie płaską powierzchnię. Rozwiązanie to ma trafić do składanego iPhone'a, ale jest szansa na to, że trafi również do produktu koreańskiego producenta. Może to dać Samsungowi przewagę nad konkurencją, która również pracuje nad podobnymi usprawnieniami.

Większy akumulator w nowym składaku

Drugą istotną wadą Folda 7 (i wszystkich wcześniejszych) jest pojemność akumulatora. Poprzednie generacje korzystały z ogniwa o pojemności 4400 mAh. W obliczu rosnących możliwości urządzeń konkurencji, takich jak Honor, wartość ta była uznawana za zbyt niską dla wymagających użytkowników.

Oczekuje się, że Galaxy Z Fold8 otrzyma większy akumulator. Samsung posiada już doświadczenie w umieszczaniu bardziej pojemnych ogniw w składanych konstrukcjach, co pokazał model Galaxy Z TriFold z baterią 5600 mAh. Nowy Fold ma zbliżyć się do tych parametrów, co z pewnością wydłuży czas pracy urządzenia bez konieczności zwiększania jego grubości.

Siedem lat aktualizacji oprogramowania

Samsung planuje utrzymać swoją politykę długiego wsparcia technicznego. Galaxy Z Fold8 będzie otrzymywał poprawki bezpieczeństwa i nowe wersje systemu przez siedem lat od premiery. Jest to standard, który przyciąga osoby szukające telefonu na długi czas użytkowania.

Producent liczy na to, że usunięcie bruzdy oraz poprawa czasu pracy na baterii pozwolą na zwiększenie wyników sprzedaży. Urządzenie ma być odpowiedzią na nadchodzące premiery innych marek, które również celują w segment premium. Oficjalna specyfikacja zostanie potwierdzona podczas prezentacji, która odbędzie się latem.