Fintech

Bank Millennium zaskakuje w aplikacji. Tego nie ma w żadnym banku

Bank Millennium udostępnił w swojej aplikacji mobilnej oraz serwisie internetowym możliwość rozmowy online z ekspertem banku – z wykorzystaniem połączenia wideo, czatu, współdzielenia ekranu oraz bezpiecznej wymiany dokumentów. Co daje taka forma komunikacji i kiedy może się przydać?

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:39
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bank Millennium zaskakuje w aplikacji. Tego nie ma w żadnym banku

Rozmowy głosowe z konsultantami prowadzone przez telefon to już standard od lat. Bank Millennium wprowadza jednak nową formę komunikacji – wideo rozmowę online z ekspertem banku. Klient będzie mógł także skorzystać z dodatkowych funkcji: czatu, współdzielenia ekranu oraz wymiany dokumentów z pracownikiem banku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak przekonuje Millennium, dzięki nowej formie połączenia klienci zyskują nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu z doradcą z dowolnego miejsca. Rozmowy wideo pozwolą także na zdalne wsparcie konsultanta w bardziej złożonych sprawach, tak jakby to była wizyta w oddziale. Spotkanie online może być dodatkowym ułatwieniem dla klientów, którzy mieszkają dalej od oddziału lub mają trudności z przemieszczaniem. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasek HOLDIT Nylon do Apple Watch do koperty 40/41/42 mm Szary
Pasek HOLDIT Nylon do Apple Watch do koperty 40/41/42 mm Szary
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Ładowarka sieciowa SAMSUNG EP-T2510 25W Czarny
Ładowarka sieciowa SAMSUNG EP-T2510 25W Czarny
-10 zł
69 zł - najniższa cena
Kup teraz 59 zł
Etui NATIVE UNION (RE)Classic Case MagSafe do Apple iPhone 16 Pro Zielony
Etui NATIVE UNION (RE)Classic Case MagSafe do Apple iPhone 16 Pro Zielony
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Jak ma przebiegać taka rozmowa? Zarówno pracownik banku, jak i klient będą mogli bezpiecznie dzielić ekran urządzenia, omawiać ofertę, szczegółowo analizować interesujące rozwiązanie lub dokumenty niezbędne do wypełnienia wszystkich formalności. Klienci zyskają też dostęp do historii wymienianych plików, co pozwoli wrócić do procesu i kontynuować go podczas kolejnych spotkań. Nowa opcja nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, cały proces odbywa się bezpiecznie w kanałach cyfrowych banku. 

Bank Millennium zaskakuje w aplikacji. Tego nie ma w żadnym banku

Klientom indywidualnym spotkania online udostępnione zostały w aplikacji mobilnej banku. Użytkownicy korporacyjni mogą skorzystać z rozwiązania w serwisie internetowym Millenet. W pierwszej fazie wdrożenia spotkania inicjować będą bankowi doradcy. Klient otrzyma zaproszenie w swojej skrzynce kontaktowej. W przyszłości dla wybranych usług bankowych np. kredytów hipotecznych klienci będą mogli zaplanować takie spotkanie samodzielnie. 

Rozwiązane wdrożone zostało uruchomione na platformie LiveBank, która jest już używana przez banki w kilkunastu krajach.

Image
telepolis
Bank Millennium Millenet rozmowy wideo LiveBank rozmowy online
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, LiveBank
Źródła tekstu: Bank Millennium