Bank Millennium zaskakuje w aplikacji. Tego nie ma w żadnym banku

Rozmowy głosowe z konsultantami prowadzone przez telefon to już standard od lat. Bank Millennium wprowadza jednak nową formę komunikacji – wideo rozmowę online z ekspertem banku. Klient będzie mógł także skorzystać z dodatkowych funkcji: czatu, współdzielenia ekranu oraz wymiany dokumentów z pracownikiem banku.

Jak przekonuje Millennium, dzięki nowej formie połączenia klienci zyskują nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu z doradcą z dowolnego miejsca. Rozmowy wideo pozwolą także na zdalne wsparcie konsultanta w bardziej złożonych sprawach, tak jakby to była wizyta w oddziale. Spotkanie online może być dodatkowym ułatwieniem dla klientów, którzy mieszkają dalej od oddziału lub mają trudności z przemieszczaniem.

Jak ma przebiegać taka rozmowa? Zarówno pracownik banku, jak i klient będą mogli bezpiecznie dzielić ekran urządzenia, omawiać ofertę, szczegółowo analizować interesujące rozwiązanie lub dokumenty niezbędne do wypełnienia wszystkich formalności. Klienci zyskają też dostęp do historii wymienianych plików, co pozwoli wrócić do procesu i kontynuować go podczas kolejnych spotkań. Nowa opcja nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, cały proces odbywa się bezpiecznie w kanałach cyfrowych banku.

Klientom indywidualnym spotkania online udostępnione zostały w aplikacji mobilnej banku. Użytkownicy korporacyjni mogą skorzystać z rozwiązania w serwisie internetowym Millenet. W pierwszej fazie wdrożenia spotkania inicjować będą bankowi doradcy. Klient otrzyma zaproszenie w swojej skrzynce kontaktowej. W przyszłości dla wybranych usług bankowych np. kredytów hipotecznych klienci będą mogli zaplanować takie spotkanie samodzielnie.