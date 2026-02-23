Telewizja i VoD

Canal+ też chce mieć swoją "Grę o tron". Dziś premiera intrygującego serialu

Każda produkcja kostiumowa z historią królewską w tle, cieszy się na platformach sporym zainteresowaniem. Na fali sukcesów "Rycerza Siedmiu Królestw" stacji HBO, uwagę kinomanów postanowił zwrócić także Canal +. Już dziś na platformie odbędzie się wielka premiera nowego serialu "Król i zdobywca". Zobaczymy aż dwa odcinki. 

"Król i zdobywca" wkracza na Canal +

I to już dziś, w poniedziałek, 23 lutego 2026, na Canal+ online oraz na Canal+ zadebiutują dwa pierwsze odcinki serialu, który z pewnością nie umknie uwadze miłośników produkcji historycznych. Akcja serialu przeniesie nas do XI wieku, do czasów brutalnych napięć politycznych oraz brutalnych konfliktów o wpływy. To nic innego, jak brytyjski projekt historyczny od BBC. 

"Aby jeden rządził, drugi musi upaść"

Fabuła to w głównej mierze rywalizacja dwóch potężnych osobowości - Harolda Goldwinsona z Wessex oraz Wilhelma Zdobywcy (Wilhelma z Normandii). To właśnie losy obu panów splatają się ze sobą w dramatycznej walce o upragnioną koronę. Monumentalne sceny walk twórcy połączyli z kameralnymi dramatami bohaterów. Serial bez ogródek pokazuje brutalność oraz intrygi, które cechowały XI wiek.  

To nie Jaimie Lannister, ale Wilhelm Zdobywca

Nie na darmo, w naszych głowach nasuwa się automatycznie analogia z kultową już "Grą o tron". W roli Wilhelma, w "Królu i zdobywcy", zobaczymy gwiazdę tamtego serialu - Nikolaja Coster-Waldau, który wcielił się w rolę pamiętnego Jaimie'go Lannistera. Towarzyszył mu będzie James Norton, znany z produkcji "Ród Guinnessów" i "Happy Valley". To on zagrał postać Harolda.

Twórcą serialu jest Michael Robert Johnson, którego nazwisko możemy kojarzyć z filmem Guy'a Ritchiego o Sherlocku Holmesie, z 2009 roku. (Wkrótce zobaczymy także serial, ukazujący perypetie młodego Sherlocka Holmesa Guya Ritchiego).

Serial "Król i zdobywca" liczy sobie osiem odcinków. Tym razem Canal+ zrobił ukłon w stronę niecierpliwych widzów, i postanowił udostępniać w każdy poniedziałek aż dwa odcinki. Tym sposobem, finał sezonu będzie czekał na nas 16 marca.

