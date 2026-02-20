Flagowy hit HBO kończy ze spokojnym Westeros. Akcja nabiera tempa

3. sezon "Rodu smoka" - zwiastun już w sieci

"Ród smoka" to bez wątpienia flagowy hit HBO. A jednak, przed serią nie lada zadanie. Musi ona zmierzyć się z falą krytyki i udowodnić, że jednak ma siłę rażenia i może pozostać niezapomnianą. "Rycerzowi Siedmiu Królestw" udało się to doskonale i nie tylko osiągnął sukces oglądalnościowy oraz 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, ale także podbił serca widzów. Czy smoki zdołają się obronić? W trzeciej odsłonie będziemy świadkami czegoś naprawdę wielkiego - szykuje się ogromna wojna między smokami w Westeros. A wojny to dla widzów "Gry o tron" prawdziwy miód na duszę, zatem rozmach w tej kwestii może producentom się opłacić.