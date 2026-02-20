Flagowy hit HBO kończy ze spokojnym Westeros. Akcja nabiera tempa
Za kilka dni HBO wyemituje ostatni odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw". Aby jednak nie zostawić z pustką w sercu miłośników Westeros, już dziś stacja wypuściła długo wyczekiwany zwiastun innej serii z uniwersum "Gry o tron". 3. sezon "Rodu smoka" nie przejdzie niezauważony.
3. sezon "Rodu smoka" - zwiastun już w sieci
"Ród smoka" to bez wątpienia flagowy hit HBO. A jednak, przed serią nie lada zadanie. Musi ona zmierzyć się z falą krytyki i udowodnić, że jednak ma siłę rażenia i może pozostać niezapomnianą. "Rycerzowi Siedmiu Królestw" udało się to doskonale i nie tylko osiągnął sukces oglądalnościowy oraz 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, ale także podbił serca widzów. Czy smoki zdołają się obronić? W trzeciej odsłonie będziemy świadkami czegoś naprawdę wielkiego - szykuje się ogromna wojna między smokami w Westeros. A wojny to dla widzów "Gry o tron" prawdziwy miód na duszę, zatem rozmach w tej kwestii może producentom się opłacić.
3. seria "Rodu smoka" ma mieć premierę dopiero latem 2026, ale HBO na fali sukcesów "Rycerza Siedmiu Królestw" już zaczęło kampanię promocyjną swojego hitu. Nie dziwimy się, trzeba "kuć żelazo, póki gorące".
"Ród smoka 3" - co się wydarzy?
Po dwóch sezonach w końcu nadejdzie czas na ostatnie starcie zwaśnionych rodów, czyli na widzów czeka wojenne widowisko z udziałem smoków. Pomiędzy Czarnymi a Zielonymi z rodu Targaryenów dojdzie do krwawej konfrontacji. Wiadomo też, że trzecia seria rozpocznie się wybuchowym atakiem na Królewską Przystań, w której nie zabraknie smoków oraz widowiskowych walk, m.in. bitwy o Gardziel.
Najwyraźniej, czeka nas bardzo kreatywna kampania. Przed wypuszczeniem zwiastuna do sieci, w mediach społecznościowych HBO pojawiły się nagrania z Londynu i Paryża z płonącymi sztandarami rodu Targaryen.