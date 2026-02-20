A trzeba było rzucić słuchawką. Rozmowa kosztowała ją dużo za dużo

Przekręt "na wypadek" - przebieg oszustwa

Jak wynika z informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 78-letnia mieszkanka Krakowa odebrała telefon od kobiety, która podała się za jej córkę. Rozmówczyni stwierdziła, że spowodowała śmiertelny wypadek i potrzebuje pieniędzy, aby zapłacić kaucję. Tylko to spowoduje, że uniknie ona natychmiastowego aresztu. Kobieta zanosiła się od płaczu, a na linii występowały zakłócenia, także trudno było się zorientować, że to tak naprawdę do seniorki dzwoni nieznajoma, a nie jej własna córka. Aby dodać powagi całej sprawie, w rozmowie uczestniczył mężczyzna, który podawał się za prokuratora. Przez większość czasu, on właściwie mówił za córkę i tłumaczył 78-latce wszystkie procedury. Seniorka tak została zmanipulowana, że przekazała 35 tysięcy złotych mężczyźnie, który odebrał od niej kopertę osobiście.