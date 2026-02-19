Przejmują i czyszczą konta. 4 proste rzeczy są w stanie to udaremnić

Oszustwo na BLIK-a niekończąca się historia

To popularne oszustwo, o którym teraz tak głośno, polega na włamaniu się i przejęciu konta na portalu społecznościowym i za pomocą komunikatora proszeniu znajomego właściciela konta o udostępnienie kodu Blik.

Blik ma to do siebie, że transakcji dokonanych za pomocą kodu, nie da się już cofnąć. Przestępca od razu wpisuje podany kod Blik w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Co prawda, to właściciel konta musi potwierdzić transakcję, ale na ogół robi to, wierząc, że pomaga znajomemu, który znalazł się w nagłej potrzebie.