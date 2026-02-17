Serial Netflixa, który w momencie stał się hitem. Premiera za 2 dni

"Nocny agent 3" pojawi się na Netflixie już za 2 dni

Netflix już jakiś czas temu podzielił się z widzami pełną zapowiedzią oraz szczegółami odnośnie daty premiery trzeciej części serialu. Nowa odsłona lubianej serii trafi do biblioteki Netflixa dokładnie 19 lutego 2026, jest zatem jeszcze chwila, aby ci, którzy jakimś cudem przegapili ten kawał kina akcji, mogli nadrobić zaległości i obejrzeć 1 i 2 sezon.

Główny bohater powraca i bierze się do roboty po raz trzeci

W tytułowej roli, po raz trzeci już, powróci do nas Gabriel Basso, który jako Peter Sutherland jest znakiem rozpoznawczym serialu. Trzeba przyznać, że zupełnie niespodziewanie wbił się na sam szczyt popularności (serial stał się jednym z największych niespodziewanych hitów 2023) i teraz już nie wyobrażamy sobie nikogo innego w roli "Nocnego agenta".

Zwiastun daje nam, na dobrą sprawę, wyobrażenie o całej trzeciej serii. Jest napakowany akcją niemalże do granic możliwości (wybuchający samolot, pościgi, przesłuchania) i przedstawia nam także nowe postacie. I tak, Jennifer Morrison ("Dawno, dawno temu") zagra pierwszą damę Jenny Hagan, a w roli dziennikarki wystąpi urocza Genesis Rodriguez ("Lioness"). I nie, lubiana postać Rose nie powróci tym razem, ale mówi się, że to właśnie Rodriguez ma być jej godną następczynią. Obok wymienionych nazwisk zobaczymy także Stephena Moyera znanego z "Czystej krwi".

"Nocny agent" co będzie działo się w 3. sezonie?

Niezależnie od skomplikowania fabuły, na brak akcji nie będziemy mogli narzekać. Akcja serialu tym razem zabierze nas w nieoczekiwaną podróż do różnych międzynarodowych lokalizacji, m.in.: Stambułu, Meksyku, Waszyngtonu i Nowego Jorku. Nowym zadaniem Petera będzie wytropienie młodego agenta skarbowego, który uciekł właśnie tam po zabiciu swojego szefa. Peter będzie miał nie lada zadanie - zostanie zmuszony do zbadania mrocznej sieci finansowej i jednocześnie będzie musiał uciekać przed płatnymi zabójcami. W trakcie całej sprawy, światło dzienne ujrzą różne tajemnice i odżyją stare urazy, które zagrożą nie tylko bohaterowi, ale także całej machinie rządowej.