x-kom szaleje. Ten sprzęt Samsunga kupisz 2900 zł taniej

Sprzęt

Telewizory OLED słyną nie tylko z wysokiej jakości obrazu, ale także znacznej ceny. Jednak ta promocja znacznie ją obniżyła.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
Paweł Maretycz (Maniiiek) 09:23
1
Telepolis.pl
9399 złotych — to jest cena Samsunga QE77S85D poza promocją. Jednak po obniżeniu jej o 2900 zł spada ona do 6499 zł. I chociaż to wciąż jest bardzo dużo, to jak na tak duży, bo 77-calowy telewizor OLED mamy tu do czynienia z prawdziwą okazją.

Samsung QE77S85D 77-calowy OLED

Samsung QE77S85D

Zwłaszcza że samej matrycy nie sposób czegokolwiek zarzucić. Mamy tu matrycę 4K oraz chip AI podbijający rozdzielczość treści HD i Full HD. Dzięki temu każdy seans filmowy będzie prawdziwą ucztą dla oczu. Tym bardziej że jest to ekran OLED, czyli bez wyciekania światła, w którym każdy piksel to niezależne źródło światła, a czernie są prawdziwie czarne.

Samsung QE77S85D 77-calowy OLED

Wszystko to oraz odświeżanie 120 Hz ucieszą także graczy. Ci jednak powinni zdecydować się na tryb gry, który rezygnuje z podbicia rozdzielczości. A to z powodu opóźnień. Nie zabrakło tu także systemu Tizen, który otwiera szerokie pole pod serwisy VOD. A wszystko to w promocji aż 2900 zł taniej.

telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Samsung