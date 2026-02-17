x-kom szaleje. Ten sprzęt Samsunga kupisz 2900 zł taniej

9399 złotych — to jest cena Samsunga QE77S85D poza promocją. Jednak po obniżeniu jej o 2900 zł spada ona do 6499 zł. I chociaż to wciąż jest bardzo dużo, to jak na tak duży, bo 77-calowy telewizor OLED mamy tu do czynienia z prawdziwą okazją.

Samsung QE77S85D

Zwłaszcza że samej matrycy nie sposób czegokolwiek zarzucić. Mamy tu matrycę 4K oraz chip AI podbijający rozdzielczość treści HD i Full HD. Dzięki temu każdy seans filmowy będzie prawdziwą ucztą dla oczu. Tym bardziej że jest to ekran OLED, czyli bez wyciekania światła, w którym każdy piksel to niezależne źródło światła, a czernie są prawdziwie czarne.