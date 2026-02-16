Apple zaprasza na event. Wiemy, co może pokazać

Nietypowa forma premiery

Apple potwierdził datę swojego pierwszego w tym roku wydarzenia. Odbędzie się ono 4 marca pod hasłem "Special Apple Experience". Dziennikarze zostali zaproszeni na spotkania w Nowym Jorku, Londynie oraz Szanghaju. Część w USA rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu wschodniego, czyli 15:00 czasu polskiego.

Forma zaproszenia sugeruje odejście od typowej konferencji transmitowanej na żywo. Mark Gurman z Bloomberga wskazuje, że będą to raczej spotkania dla mediów połączone z prezentacją sprzętu. Apple chce w ten sposób odwrócić uwagę od konkurencji, gdyż Samsung planuje premierę serii Galaxy S26 zaledwie tydzień wcześniej.

Nowy i tani iPhone 17e

Głównym punktem programu ma być podobno iPhone 17e. Następca modelu 16e otrzyma prawdopodobnie układ Apple A19. Przecieki mówią o ekranie o przekątnej 6,1 cala z funkcją Dynamic Island. Z przodu znajdzie się ten sam 18-megapikselowy aparat, który trafi do droższej serii iPhone 17.

Z tyłu urządzenia producent umieści pojedynczy aparat o rozdzielczości 48 Mpix. Smartfon ma obsługiwać technologię MagSafe i korzystać z nowego modemu C1X. Cena startowa w USA wyniesie prawdopodobnie 599 dolarów (ok. 2130 zł).

MacBook w cenie smartfonu

Wiele emocji budzą doniesienia o zupełnie nowym laptopie. Apple planuje wprowadzenie podstawowego MacBooka w cenie poniżej 1000 dolarów (ok. 3550 zł). Sprzęt nie otrzyma procesora z serii M, lecz układ A18 Pro znany z iPhone’a.

Komputer zachowa aluminiową obudowę i wysoką jakość wykonania. Będzie dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Ma to być odpowiedź na tanie laptopy z systemem Windows, które często wykonane są z plastiku. Ekran będzie miał przekątną 13 cali.

Ofensywa procesorów M5

Lista nowości na marzec jest znacznie dłuższa. Oczekuje się odświeżenia linii MacBook Air o chipy M5. Do oferty trafią też modele MacBook Pro z układami M5 Pro oraz M5 Max. Użytkownicy profesjonalni mogą liczyć na nowe monitory.

Zmiany dotkną również tabletów. iPad Air otrzyma procesor M4, a podstawowy iPad zostanie zaktualizowany o układ A18. Wszystkie te urządzenia mają trafić do sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku.