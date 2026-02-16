Płatności bezgotówkowe

Fiskus nie odpuszcza. Ta metoda wraca

Po chwilowych problemach skarbówka postanowiła przywrócić jedną z metod płatności w e-Urzędzie Skarbowym.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:59
Na początku stycznia informowaliśmy, że e-Urząd Skarbowy nie pozwalał na płatności kartami. Stało się tak, ponieważ skończyła się umowa z firmą eService, która obsługiwała tego typu transakcje. Co prawda odbył się przetarg na kolejny okres, ale protest jednego z uczestników sprawił, że podpisanie nowej umowy zostało zablokowane. Na szczęście metoda właśnie wróciła.

Płatności kartą w e-Urzędzie Skarbowym

Wcześniej pojawiały się sugestie, że płatności kartą w e-Urzędzie Skarbowym mogą zostać tymczasowo przywrócone, ale w ograniczony sposób. Skarbówka miała podpisać umowę z eService bez przetargu, przez co płatności kartą byłyby dostępne tylko do określonej kwoty. Tak się najwyraźniej nie stało, a przynajmniej informacja na ten temat nie pojawiła się w najnowszym komunikacie.

W nim Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 15 lutego 2026 roku od godziny 00:01 ponownie dostępna jest usługa płatności kartą w e-Urzędzie Skarbowym. Poza tym Polacy mogą też płacić BLIKIEM oraz przelewami elektronicznymi.

