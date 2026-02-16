Fiskus nie odpuszcza. Ta metoda wraca

Na początku stycznia informowaliśmy, że e-Urząd Skarbowy nie pozwalał na płatności kartami. Stało się tak, ponieważ skończyła się umowa z firmą eService, która obsługiwała tego typu transakcje. Co prawda odbył się przetarg na kolejny okres, ale protest jednego z uczestników sprawił, że podpisanie nowej umowy zostało zablokowane. Na szczęście metoda właśnie wróciła.

Płatności kartą w e-Urzędzie Skarbowym

Wcześniej pojawiały się sugestie, że płatności kartą w e-Urzędzie Skarbowym mogą zostać tymczasowo przywrócone, ale w ograniczony sposób. Skarbówka miała podpisać umowę z eService bez przetargu, przez co płatności kartą byłyby dostępne tylko do określonej kwoty. Tak się najwyraźniej nie stało, a przynajmniej informacja na ten temat nie pojawiła się w najnowszym komunikacie.