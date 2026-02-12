mObywatel z Google Pay i Apple Pay. Zobacz, jak skorzystać
Płatności Google Pay i Apple Pay już są dostępne w aplikacji mObywatel – podało Ministerstwo Cyfryzacji. Nowe formy płatności zapowiadane były już od jakiegoś czasu, a teraz uzupełniają już wcześniej dostępne sposoby, kartę płatniczą i BLIK-a.
mObywatel umożliwia między innymi sprawdzanie swoich zobowiązań finansowych wobec urzędów oraz opłacanie ich w aplikacji. Dotąd w usłudze ePłatności można było to zrobić przy użyciu karty płatniczej lub BLIKA (z kodem lub bez kodu). Od teraz do możliwych opcji dołączają dwie popularne metody płatności, czyli Google Pay i Apple Pay dla jeszcze większej wygody i komfortu użytkownika – podało Ministerstwo Cyfryzacji.
Jest jednak jeden haczyk. Dostępność Google Pay i Apple Pay w ePłatnościach uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy dana gmina udostępniła je już swoim mieszkańcom. Listę gmin, które oferują usługę ePłatności wraz z dostępnymi w niej metodami płatności, można sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/eplatnosci/lista-urzedow-w-programie.
Jak to działa? To proste. Użytkownicy telefonów z systemem iOS, których gmina udostępniła Apple Pay, zobaczą tę metodę w ePłatnościach w mObywatelu obok opcji takich, jak BLIK lub karty płatnicze. I analogicznie użytkownicy telefonów z Androidem zobaczą Google Pay na liście dostępnych sposobów rozliczeń.
System ePłatności, teraz z Google Pay i Apple Pay, pozwala uregulować płatności między innymi za podatek od nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek leśny czy podatek rolny. Po opłaceniu zobowiązania można pobrać potwierdzenie płatności w formie pliku PDF na swój telefon.
Jak krok po kroku korzystać z Apple Pay lub Google Pay w aplikacji mObywatel?
- Zaloguj się do aplikacji mObywatel.
- Przejdź do usług, a następnie w kategorii Opłaty i podatki wybierz ePłatności.
- Z listy zobowiązań wybierz to, które chcesz opłacić.
- Zobaczysz szczegóły na temat płatności. Naciśnij Przejdź do płatności. W zależności od rodzaju płatności możesz zobaczyć także przycisk Zaakceptuj i zapłać lub Wybierz raty.
- Z listy metod płatności wybierz Apple Pay lub Google Pay. Jeśli urząd jej nie akceptuje, na ekranie pojawi się stosowny komunikat.
Jeśli urząd akceptuje tę metodę płatności, zobaczysz informację o kwocie do zapłaty. Jeśli chcesz zmienić metodę płatności, naciśnij Zmień metodę płatności.
- Aby zapłacić za pomocą Apple Pay lub Google Pay, potwierdź płatność.
- To wszystko. Płatność została opłacona za pomocą nowej metody w mObywatelu. Jeśli chcesz pobrać potwierdzenie płatności, naciśnij Pobierz potwierdzenie.
Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w ubiegły roku w pilotażu usługi ePłatności znalazło się 78 gmin. Na koniec 2025 roku rozwiązanie to oferowało już 139 urzędów. To znaczy, że może z niego korzystać ponad 20 procent mieszkańców Polski.
Pilotaż ePłatności zakończył się 31 grudnia 2025 r. Usługa realizowana jest od początku 2026 roku w pełnym zakresie i na nowych warunkach, które określają ramy współpracy jednostek z Ministerstwem Cyfryzacji. Jedną z ważnych zmian jest też to, że ePłatności są teraz dostępne wyłącznie w aplikacji mObywatel.