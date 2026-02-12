Rezerwuj urlop. Poznaliśmy datę premiery Gothic 1 Remake
THQ Nordic udostępniło dziś najnowszy trailer gry Gothic 1 Remake. Oprócz prezentowania lokacji, jak Stary Obóz i Nowy Obóz, oraz ścieżki dźwiękowej, która idealnie oddaje ducha oryginiału, na jego końcu zobaczyliśmy również datę premiery gry.
Projekt ten był przez lata wielokrotnie przesuwany, a prezentowane materiały były często krytykowane przez fanów serii. Wszystko to jednak przyniosło pozytywny skutek, ponieważ udostępniony dziś trailer wręcz kipi klimatem Górniczej Doliny, a raczej tym, jak wielu graczy go zapamiętało.
Gothic 1 Remake z datą premiery
Gra ma zadebiutować 5 czerwca tego roku. Ta fabularnie będzie już dobrze znaną nam historią Bezimiennego, który trafi do kolonii karnej w Górniczej Dolinie. Jednak Alkimia Interactive, czyli twórcy gry, dodadzą do niej liczne nowe wątki, zadania i aktywności, które jeszcze mocniej rozbudują znany nam świat.
Tytuł zaoferuje polski dubbing, a do roli Bezimiennego powróci znany z oryginalnej trylogii głos Jacka Mikołajczaka. Oczywiście głosy innych postaci mogą już odbiegać od tych znanych nam sprzed lat, jednak główny bohater, którego słyszymy najczęściej, pozostanie bez zmian.
Gothic 1 Remake zadebiutuje równolegle na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Niestety, nie wiadomo nic na temat ewentualnej premiery gry na Nintendo Switch 2. Warto jednak zauważyć, że pełny dubbing otrzymają jedynie wybrane wersje językowe, co pokrywa się z regionami, w których seria Gothic od lat cieszy się największą popularnością. Są to też rynki, gdzie Switch 2 nie ma zbyt mocnej pozycji na tle konkurencji.