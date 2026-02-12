Rezerwuj urlop. Poznaliśmy datę premiery Gothic 1 Remake

Projekt ten był przez lata wielokrotnie przesuwany, a prezentowane materiały były często krytykowane przez fanów serii. Wszystko to jednak przyniosło pozytywny skutek, ponieważ udostępniony dziś trailer wręcz kipi klimatem Górniczej Doliny, a raczej tym, jak wielu graczy go zapamiętało.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gothic 1 Remake z datą premiery

Gra ma zadebiutować 5 czerwca tego roku. Ta fabularnie będzie już dobrze znaną nam historią Bezimiennego, który trafi do kolonii karnej w Górniczej Dolinie. Jednak Alkimia Interactive, czyli twórcy gry, dodadzą do niej liczne nowe wątki, zadania i aktywności, które jeszcze mocniej rozbudują znany nam świat.

Tytuł zaoferuje polski dubbing, a do roli Bezimiennego powróci znany z oryginalnej trylogii głos Jacka Mikołajczaka. Oczywiście głosy innych postaci mogą już odbiegać od tych znanych nam sprzed lat, jednak główny bohater, którego słyszymy najczęściej, pozostanie bez zmian.