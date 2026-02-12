Duży bank za dwa dni odetnie od pieniędzy. Zacznie się 14 lutego 2026
Credit Agricole ogłosił właśnie, że w najbliższy weekend nastąpi czasowa przerwa w dostępie do jego usług. Wszystko wskazuje zatem na to, że na Walentynki lepiej będzie mieć przy sobie gotówkę. W nocy z 14 na 15 lutego 2026 roku nie zadziała aplikacja, przelewy, ani BLIK. Oto, na jakie niedogodności się przygotować.
Credit Agricole - przerwa 14-15 luty 2026
Na stronie z komunikatami, bank zamieścił ten, który interesuje jego klientów najbardziej - informacja o nadchodzącej przerwie w usługach bankowych.
Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej. W nocy z soboty na niedzielę (14/15.02), od 00:00 do 8:00 nie będą dostępne usługi banku. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.
Przerwa weekendowa w Credit Agricole - co nie będzie działało?
Bank wyjaśnia, że podczas zaplanowanej przerwy klienci banku nie skorzystają z aplikacji mobilnej, ani z serwisu CA24 eBank. Nie będzie działała Strefa Biznesu, ani nie będzie możliwe wykonanie operacji za pośrednictwem usługi Przelew Online. Co warto zapamiętać, że nie zadziała także BLIK. W trakcie trwania prac, nie dostaniemy także powiadomienia SMS o wykonanej transakcji za pomocą karty. Wypłacona w tym czasie gotówka zostanie zaksięgowana dopiero po zakończeniu prac.
Bank radzi także, aby wszelkie czekające w systemie umowy, zatwierdzić przed planowaną niedostępnością. To zaoszczędzi nam niepotrzebnego stresu i nerwów.
Warto pamiętać, że niezależnie od przerwy, klienci będą mogli zastrzeć w dowolnym momencie kartę, jeśli tylko zadzownią na oficjalną infolinię banku.
Karty będą działały normalnie
Co do kart płatniczych, to będą działały normalnie w sklepach stacjonarnych oraz punktach usługowych, a także przy wypłatach z bankomatów. Jednak, jak to bywa w przypadku każdej przerwy, warto zaopatrzeć się w gotówkę, tak dla pewności.