Duży bank za dwa dni odetnie od pieniędzy. Zacznie się 14 lutego 2026

Credit Agricole - przerwa 14-15 luty 2026

Na stronie z komunikatami, bank zamieścił ten, który interesuje jego klientów najbardziej - informacja o nadchodzącej przerwie w usługach bankowych.

Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej. W nocy z soboty na niedzielę (14/15.02), od 00:00 do 8:00 nie będą dostępne usługi banku. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia. czytamy na stronie Credit Agricole.

Przerwa weekendowa w Credit Agricole - co nie będzie działało?

Bank wyjaśnia, że podczas zaplanowanej przerwy klienci banku nie skorzystają z aplikacji mobilnej, ani z serwisu CA24 eBank. Nie będzie działała Strefa Biznesu, ani nie będzie możliwe wykonanie operacji za pośrednictwem usługi Przelew Online. Co warto zapamiętać, że nie zadziała także BLIK. W trakcie trwania prac, nie dostaniemy także powiadomienia SMS o wykonanej transakcji za pomocą karty. Wypłacona w tym czasie gotówka zostanie zaksięgowana dopiero po zakończeniu prac.

Bank radzi także, aby wszelkie czekające w systemie umowy, zatwierdzić przed planowaną niedostępnością. To zaoszczędzi nam niepotrzebnego stresu i nerwów.

Warto pamiętać, że niezależnie od przerwy, klienci będą mogli zastrzeć w dowolnym momencie kartę, jeśli tylko zadzownią na oficjalną infolinię banku.

Karty będą działały normalnie