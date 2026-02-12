Fintech

Duży bank za dwa dni odetnie od pieniędzy. Zacznie się 14 lutego 2026

Credit Agricole ogłosił właśnie, że w najbliższy weekend nastąpi czasowa przerwa w dostępie do jego usług. Wszystko wskazuje zatem na to, że na Walentynki lepiej będzie mieć przy sobie gotówkę. W nocy z 14 na 15 lutego 2026 roku  nie zadziała aplikacja, przelewy, ani BLIK. Oto, na jakie niedogodności się przygotować.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Duży bank za dwa dni odetnie od pieniędzy. Zacznie się 14 lutego 2026

Credit Agricole - przerwa 14-15 luty 2026

Na stronie z komunikatami, bank zamieścił ten, który interesuje jego klientów najbardziej - informacja o nadchodzącej przerwie w usługach bankowych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej. W nocy z soboty na niedzielę (14/15.02), od 00:00 do 8:00 nie będą dostępne usługi banku. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

czytamy na stronie Credit Agricole.

Przerwa weekendowa w Credit Agricole - co nie będzie działało?

Bank wyjaśnia, że podczas zaplanowanej przerwy klienci banku nie skorzystają z aplikacji mobilnej, ani z serwisu CA24 eBank. Nie będzie działała Strefa Biznesu, ani nie będzie możliwe wykonanie operacji za pośrednictwem usługi Przelew Online. Co warto zapamiętać, że nie zadziała także BLIK. W trakcie trwania prac, nie dostaniemy także powiadomienia SMS o wykonanej transakcji za pomocą karty. Wypłacona w tym czasie gotówka zostanie zaksięgowana dopiero po zakończeniu prac.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Smartfon CUBOT King Kong ES 6/128GB 6.58" 90 Hz Czarny
Smartfon CUBOT King Kong ES 6/128GB 6.58" 90 Hz Czarny
0 zł
539.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 539.99 zł
Smartfon ULEFONE Armor 22 8/256GB 6.58" 120Hz Zielony UF-A22-256 NC/GN
Smartfon ULEFONE Armor 22 8/256GB 6.58" 120Hz Zielony UF-A22-256 NC/GN
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Advertisement

Bank radzi także, aby wszelkie czekające w systemie umowy, zatwierdzić przed planowaną niedostępnością. To zaoszczędzi nam niepotrzebnego stresu i nerwów. 

Warto pamiętać, że niezależnie od przerwy, klienci będą mogli zastrzeć w dowolnym momencie kartę, jeśli tylko zadzownią na oficjalną infolinię banku. 

Karty będą działały normalnie

Co do kart płatniczych, to będą działały normalnie w sklepach stacjonarnych oraz punktach usługowych, a także przy wypłatach z bankomatów. Jednak, jak to bywa w przypadku każdej przerwy, warto zaopatrzeć się w gotówkę, tak dla pewności. 

Apple iPhone 17 Pro
Image
telepolis
banki Credit Agricole przerwa techniczna Credit Agricole przerwa techniczna
Zródła zdjęć: Adam bartosik / Shutterstock
Źródła tekstu: credit-agricole.pl